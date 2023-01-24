شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آيفون 15 Pro سيصل بإطارات منحنية رفيعة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع إطلاق سلسلة أبل iPhone 15 في وقت لاحق من هذا العام في سبتمبر، ومن المؤكد أنها ستكون واحدة من أكثر عمليات الإطلاق المتوقعة لهذا العام، ويشاع أن تشكيلة iPhone 15 القادمة ستتميز بتصميم محسّن وكاميرا أفضل ومعالج أكثر قوة وغير ذلك الكثير.

ومن المتوقع أن تكون سلسلة iPhone 15 ترقية عن الطرز السابقة من حيث كل من الأجهزة والبرامج، ومن المحتمل أن يأتي مع مجموعة من الميزات الجديدة مثل عمر البطارية المحسن ، وإجراءات الأمان المحسّنة وتجربة مستخدم أفضل، وفيما يلي بعض التغييرات الملحوظة التي قد تطرأ على طرازات Pro.

فوفقًا لتغريدة قام بها أحد المسربين، فإن أحد طرازات Pro من سلسلة iPhone 15 سيحتوي على حواف أرق مع حواف منحنية، وقال ، "برو 15 سيكون له حواف أرق مع حواف منحنية ، والشاشة لا تزال مسطحة مع ذلك ، فقط الحواف هي المنحنى".

وعلاوة على ذلك ، أضاف التلميح أيضًا أن جميع طرازات iPhone 15 بما في ذلك طرز Pro ستحتفظ بنفس أحجام العرض مثل سلسلة iPhone 14 السابقة، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac ، ستتميز طرز iPhone 15 Pro بإطارات أرق من سابقاتها. في حين أن الحواف الرقيقة ستأتي فقط إلى الطرز المتطورة ، إلا أن جميع طرز iPhone 15 الأربعة ستتميز أيضًا بإطارات منحنية لأول مرة.

iPhone 15: التغييرات المتوقعة

في وقت سابق من هذا الشهر ، أوضح جيف بو ، المحلل من هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز ، في مذكرته البحثية نماذج Pro لتضمين إطارًا من التيتانيوم وأزرارًا للحالة الصلبة وأزرارًا للطاقة مع ردود فعل لمسية من محركي Taptic إضافيين، علاوة على ذلك ، يتوقع المحلل أن تأتي طرز Pro مدمجة مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مقارنة بطرازات iPhone 14 Pro التي تحتوي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويعتقد المحلل أن iPhone 15 و iPhone 15 Plus سيعتمدان بنية مستشعر ثلاثية مكدسة للكاميرا الرئيسية مع عدسة عريضة 48 ميجابكسل ، والتي تعد حتى الآن حصرية لـ iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. ومع ذلك ، ستظل مستشعرات telephoto و LiDAR حصرية لطرازات Pro.

علاوة على ذلك ، سيتخلى iPhone 15 و iPhone 15 Plus أيضًا عن منفذ lightning لمنفذ USB C ، على غرار ما هو متوقع لطرازات iPhone 15 Pro.