شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق خدمة شحن جوي مخصص في الهند وسط ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول تنفيذي إن Amazon أطلقت خدمة شحن جوي مخصصة في الهند، وهي Amazon Air، حيث تتطلع إلى توسيع وتسريع عمليات التسليم عبر أحد أسواقها الرئيسية وسط مبيعات التجارة الإلكترونية سريعة النمو.

قالت سارة رودز، نائبة رئيس أمازون جلوبال إير لرويترز، إن الشركة استثمرت في شركة الشحن الهندية كويك جيت لنقل الطرود إلى أمازون حصريًا عبر أربع مدن هندية كبرى، دون تحديد حجم الاستثمار.

وأضافت إن الخطوة لاستخدام خدمة شحن مخصصة ستمنح أمازون تحكمًا أكثر إحكامًا في التكاليف وجداول الرحلات مع تقليل أوقات التسليم عبر مجموعة واسعة من المنتجات، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت "عندما نستخدم شبكة مخصصة ولدينا المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالتكلفة، ونتحكم في المفاوضات ونقود الجدول الزمني للتأكد من أننا نستخدم الأصول على أكمل وجه، حيث نريد تسليم غالبية الشحنات في غضون يومين أو أقل، وتتيح أمازون إير ذلك".

الهند هي السوق الثالث، بعد الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أطلقت الشركة Amazon Air تدير الشركة التي يقع مقرها في سياتل، والتي بدأت الخدمة في عام 2016 في الولايات المتحدة، شبكة تضم أكثر من 110 طائرة تطير إلى أكثر من 70 موقعًا حول العالم.

وأكدت رودز إن أمازون، بائع التجزئة عبر الإنترنت الذي يتنافس مع شركة وول مارت المملوكة لشركة وول مارت إنك، ستوسع أسطولها بناءً على نجاح طائرتها.