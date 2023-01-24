شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندس في جوجل يكشف تفاصيل تسريحه عبر البريد الإلكتروني بعد 20 عامًا في الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف مهندس برمجيات الطريقة التي اكتشف بها أنه تم تسريحه من قبل جوجل بأنها "صفعة على الوجه".

قال جيريمي جوسلين، الذي كان يعمل وفقًا لملفه الشخصي على لينكد إن في عملاق التكنولوجيا منذ 2003، إن الشركة أبلغته عبر البريد الإلكتروني، وأضاف: "من الصعب بالنسبة لي أن أصدق أنه بعد 20 عامًا في جوجل، اكتشفت بشكل غير متوقع عن آخر يوم لي عبر رسالة بريد إلكتروني، يا لها من صفعة على الوجه، أتمنى لو كان بإمكاني أن أقول وداعا للجميع وجها لوجه"، وفقاً لموقع businessinsider.

وأضاف جوسلين في منشور على LinkedIn: "لم أعتقد أبدًا أن الأمر سيحدث على هذا النحو".

أعلنت جوجل يوم الجمعة الماضية أنها ستسرح حوالي 12000 موظف، أو 6٪ من قوتها العاملة العالمية، مما يؤثر على الموظفين "عبر Alphabet، ومجالات المنتجات، والوظائف، والمستويات، والمناطق، وقال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي إن الشركة وظفت بسرعة كبيرة ولم تستطع الاحتفاظ بجميع موظفيها في "الواقع الاقتصادي" الحالي.

انتقل موظفو جوجل السابقون إلى LinkedIn و تويتر للنشر عن الطبيعة المفاجئة وغير الشخصية لتسريح العمال.

قال جوسلين على LinkedIn: "إن التخلي عنك عبر بريد إلكتروني للمعاملات دون أي اعتراف بوقتك الشخصي أو تأثيرك على الشركة هو طريقة صعبة للخروج.

نشرت إليزابيث هارت، كبيرة مديري التسويق في فريق الإعلانات العالمية في جوجل والتي عملت في الشركة منذ عام 2007، على موقع LinkedIn، أنها اكتشفت أنه تم تسريحها عندما فحصت هاتفها صباح يوم الجمعة بينما كانت "عينها غائمتان وما زالت نصف نائمة "وشاهدت إشعارًا يفيد بانتهاء صلاحية وصولها إلى الشركة، جنبًا إلى جنب مع إشعار لمقالة في New York Times حول تسريح العمال.

أعلنت جوجل علنًا عن تسريح العمال، وقالت الشركة إنه تم إرسال إعلان التسريح إلى الموظفين في وقت سابق من ذلك اليوم وأنه تم إبلاغ الموظفين الأمريكيين المتضررين قبل ذلك، على الرغم من أنها لم تذكر متى.

ذكرت بلومبرج أن عمليات التسريح بدت هيكلية وليست قائمة على الأداء، ويقول بعض العمال إن معظم أو حتى كل فريقهم قد تم تسريحهم.

في التعليقات، أقر جوسلين بأن الشركة قد تغيرت على مدى العقدين اللذين قضاهما في العمل هناك، وقال على موقع LinkedIn: "ليست نفس الشركة التي أنشأتها منذ 20 عامًا".