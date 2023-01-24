شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتهاء مهمة ناسا لدراسة الغلاف المغناطيسى بإغلاق العمليات على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تم إطلاق Geotail في يوليو 1992 ، وقد تم تصميمه لدراسة الغلاف المغناطيسي للأرض حيث تتأثر الجزيئات بالمجال المغناطيسي لكوكبنا.

إنه مهم لرفاهيتنا لأنه يحمينا من الإشعاع الفضائي الخطير. نظرًا لأن هذا الإشعاع يأتي بشكل أساسي على شكل رياح شمسية من الشمس ، فإن الغلاف المغناطيسي ليس فقاعة مستديرة - بدلاً من ذلك ، له شكل ذيل طويل على الجانب الليلي من الكوكب بسبب تدفق جزيئات من الشمس.

دار الذيل الجغرافي حول الأرض في مدار إهليلجي للغاية مما سمح لها بدراسة هذا الذيل والتعرف على هيكله وديناميكياته. واستخدمت أدوات لرصد المجالات المغناطيسية والكهربائية ، فضلاً عن مراقبة البلازما والجزيئات عالية الطاقة.

تم تصميم القمر الصناعي في الأصل ليعمل لمدة أربع سنوات فقط ، وقد استمر لمدة 30 عامًا من التشغيل ، حيث وفر البيانات لأكثر من ألف ورقة علمية حسبما نقلت Digitartlends.

كانت المهمة أيضًا جديرة بالملاحظة لأنها كانت شراكة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء اليابانية جاكسا.

قال دون فيرفيلد ، أول عالم مشروع لناسا لـ Geotail ، في بيان: "لقد كان Geotail قمرًا صناعيًا مثمرًا للغاية ، وكان أول مهمة مشتركة بين ناسا وجاكسا". "قدمت البعثة مساهمات مهمة في فهمنا لكيفية تفاعل الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض لإنتاج العواصف المغناطيسية والشفق القطبي."

لم يكن لدى Geotail وقت سهل خلال مهمتها بأكملها. في عام 1993 ، بعد عام من إطلاقها ، فشل أحد أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها ، وبدا كما لو أن إحدى الأدوات الرئيسية للمهمة ، تجربة الجسيمات منخفضة الطاقة ، ستكون غير قابلة للاستخدام.

حاول الفريق إعادة ضبط الكمبيوتر دون حظ ، لذلك اختاروا خيار عض الأظافر لضبط مدار القمر الصناعيط عن طريق إرساله حول الجانب المظلم من القمر ، حيث سيتم حظره مؤقتًا من ضوء الشمس وبدون طاقة.

بعد 10 دقائق في الظلام ، عاد القمر الصناعي إلى ضوء الشمس وأعيد تشغيل الكمبيوتر بنجاح.

سمح ذلك للمهمة بالاستمرار كما هو مخطط لها ، ولكن بعد عقود من الاستخدام ، بدأت المكونات بالفشل.

في عام 2012 ، توقف أحد مسجلي البيانات عن العمل. عمل المُسجل الثاني حتى يونيو 2022 ، عندما عانى من مشكلة ولم يكن من الممكن إحياؤه.

انتهت عمليات البعثة في نوفمبر 2022 ، وأعلنت وكالة ناسا مؤخرًا أن المهمة انتهت رسميًا .

يترك الذيل الجغرافي إرثًا من الاكتشافات حول الغلاف المغناطيسي ، بالإضافة إلى آثار لمواد في الغلاف الجوي الرقيق للغاية للقمر.

يستمر عملها من خلال بعثات أحدث مثل مهمة Magnetospheric Multiscale التي تم إطلاقها في عام 2015.