شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية قراءة نصوص واتساب سراً دون علم المرسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك مستخدمو واتساب بعض الحيل السرية في سواعدهم لقراءة النصوص دون علم المرسل، مهما كان السبب، يمكن أن تمنح هذه النصائح المستخدمين وقتًا إضافيًا للتفكير في الاستجابة المثالية للنص.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في الضغط باستمرار على الرسالة عندما تنبثق على الشاشة المقفلة لجهاز آبل آيفون.

تفتح الميزة المعروفة باسم "وضع التخفي الفائق"، مربع معاينة للنص الكامل طالما تمسك بإصبعك على الشاشة.

تتجاوز الحيلة التطبيق تمامًا، مما يعني أن المرسل لن يعرف أبدًا أنه قد تمت قراءته.

يقوم واتساب تلقائيًا بتشغيل هذه الميزة لمستخدميه البالغ عددهم 2 مليار مستخدم.

هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين معرفة متى تمت قراءة رسالتهم عندما تتحول العلامتان الصغيرتان الموجودتان في أسفل يمين الرسالة إلى اللون الأزرق.

لتعطيل هذه الميزة افتح الإعدادات في تطبيق WhatsApp.

انقر فوق الحساب ثم الخصوصية ثم قراءة الإيصالات ثم قم بإيقاف تشغيل التبديل.

لا تعمل هذه الميزة مع الرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو المشتركة في الدردشات الجماعية.

وبالمثل عندما يرسل شخص ما رسالة صوتية، لا يمكنك تجنب العلامات الزرقاء حتى إذا قمت بتعطيل خيار إيصالات القراءة.

الطريقة الثالثة هي تشغيل وضع الطائرة على آيفون بعد تلقي رسالة.

يقطع وضع الطائرة وصول الهاتف الذكي إلى شبكات 4G و WiFi ، مما يعني أن واتساب لن يسجل قراءة الرسالة.