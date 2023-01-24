شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أيفون 15 Pro سيصل بإطارات منحنية رفيعة للغاية والان مع تفاصيل الخبر
ومن المتوقع أن تكون سلسلة iPhone 15 ترقية عن الطرز السابقة من حيث كل من الأجهزة والبرامج، ومن المحتمل أن يأتي مع مجموعة من الميزات الجديدة مثل عمر البطارية المحسن ، وإجراءات الأمان المحسّنة وتجربة مستخدم أفضل، وفيما يلي بعض التغييرات الملحوظة التي قد تطرأ على طرازات Pro.
فوفقًا لتغريدة قام بها أحد المسربين، فإن أحد طرازات Pro من سلسلة iPhone 15 سيحتوي على حواف أرق مع حواف منحنية، وقال ، "برو 15 سيكون له حواف أرق مع حواف منحنية ، والشاشة لا تزال مسطحة مع ذلك ، فقط الحواف هي المنحنى".
iPhone 15: التغييرات المتوقعة
في وقت سابق من هذا الشهر ، أوضح جيف بو ، المحلل من هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز ، في مذكرته البحثية نماذج Pro لتضمين إطارًا من التيتانيوم وأزرارًا للحالة الصلبة وأزرارًا للطاقة مع ردود فعل لمسية من محركي Taptic إضافيين، علاوة على ذلك ، يتوقع المحلل أن تأتي طرز Pro مدمجة مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مقارنة بطرازات iPhone 14 Pro التي تحتوي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
ويعتقد المحلل أن iPhone 15 و iPhone 15 Plus سيعتمدان بنية مستشعر ثلاثية مكدسة للكاميرا الرئيسية مع عدسة عريضة 48 ميجابكسل ، والتي تعد حتى الآن حصرية لـ iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. ومع ذلك ، ستظل مستشعرات telephoto و LiDAR حصرية لطرازات Pro.
علاوة على ذلك ، سيتخلى iPhone 15 و iPhone 15 Plus أيضًا عن منفذ lightning لمنفذ USB C ، على غرار ما هو متوقع لطرازات iPhone 15 Pro.