شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لن يؤدي ChatGPT لتقليل الوظائف في المستقبل القريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث ChatGPT حالة من الجدل في عالم التكنولوجيا، وذلك بعد أكثر من 50 يومًا من ظهورها لأول مرة، لدرجة أن مايكروسوفت تفكر في فكرة ضخ المليارات فيها، ويُزعم أنه جعل الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي ، يتواصل مع مؤسسي جوجل.

ماهو ChatGPT؟يعد ChatGPT عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تدريبه باستخدام مجموعات بيانات تمكنه من تقديم إجابات صحيحة وفريدة في الوقت الفعلي، وأحدثت موجات بعد إطلاقها بسبب الطرق التي يمكن أن تساعد بها البشر على تسريع عملهم.

وبقدر ما تحدث الناس في ChatGPT ، هناك شعور متزايد بالقلق، هل سيحل محل البشر؟ هل سيكون بعض الوظائف زائدة عن الحاجة بفضل قوة الذكاء الاصطناعي؟ بادئ ذي بدء ، افهم أن هذا الشعور كان سائدًا منذ الأيام التي اخترع فيها ألكسندر بيل الهاتف.





هل يقتل فن كتابة الحروف؟لم يفعل الهاتف ذلك ولكن البريد الإلكتروني فعل ذلك في النهاية، فعندما تم إطلاق Kindle ، كان الأمر كما لو أن ظلال قاتمة قد نزلت على المكتبات العادية، ولم يتضح أن Kindle يشكل تهديدًا كبيرًا للكتب مثل Facebook و Instagram و TikTok، لذا فإن الشعور بالقلق حول ChatGPT ليس في غير محله تمامًا ولكن توقيته بالتأكيد.

في حين أنه من الممتع أن ترى شيئًا جيدًا مثل البشر في جوانب معينة ، فإنه يغرس أيضًا الخوف من فقدان الوظائف لشيء أنشأناه، وفي حين أن هناك ظروفًا مواتية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيتولى الكثير من الوظائف ، فإن الحجج ضده تشير ضمنيًا إلى أن الجيل الحالي قد لا يكون هنا ليرى تلك التغييرات، وفي الواقع ، يخبرنا التاريخ أن التغيير جلب دائمًا المزيد من الوظائف.



اللمسة البشرية اللمسة البشرية استخدم ChatGPT لفترة من الوقت وكلمات Bruce Springsteen's Human Touch يتردد صداها قليلاً. "قد تحتاج إلى شيء ما لتتمسك به / عندما تكون جميع الإجابات ، فإنها لا ترقى إلى الكثير / شخص يمكنك التحدث إليه / وقليل من اللمسة الإنسانية." نعم ، جميع الإجابات من ChatGPT لا تصل إلى حد كبير حتى تكون هناك واجهة بشرية أو لمسة. ChatGPT ذكي بالقدر الذي تريده، بدون أن يخبرها الإنسان بما يجب أن تفعله ، لا يمكنها فعل أي شيء. نعم ، يمكنه كتابة رمز أو مقال أو حتى مقال إخباري.

ولكن من الذي سيضمن صحة ذلك؟ لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد ، ولكن إليك ما قاله سام التمان ، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، التي أنشأت ChatGPT: روبوت الدردشة للذكاء الاصطناعي محدود بشكل لا يصدق ، "ولكنه جيد بما يكفي في بعض الأشياء لخلق انطباع مضلل بالعظمة". "من الخطأ الاعتماد عليها في أي شيء مهم في الوقت الحالي. إنها معاينة للتقدم. لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن المتانة والصدق "، ربما يكون ChatGPT قد أذهلك في هذا الوقت ولكن يبدو أنه بمرور الوقت ، قد يبدأ الأشخاص في رفض الإخراج لأنهم لم يعجبهم.

جوجل تقدم منافس ChatGPT في مايويعد التدريب سببًا آخر لعدم القلق الصريح بشأن ChatGPT في حالته الحالية، حيث يمكن لـ ChatGPT كتابة قصص إخبارية جيدة أو حتى مقالات ولكن مجموعة البيانات الخاصة بها تقتصر على 2021، وسيكون ChatGPT قادرًا على مساعدتك في جميع البيانات التي تم تأريخها قبل عام 2021.

علاوة على ذلك ، فإن البشر هم من يحتاجون إلى تقديم مدخلات إلى ChatGPT، على سبيل المثال ، إذا احتجنا إلى بعض المعلومات عن كأس العالم FIFA 2018 ، فسيتعين علينا تحديد ما نحتاج إليه بشكل صريح في جملة الإدخال هذه. يوضح هذا التبعية البشرية لـ ChatGPT.







ChatGPT والوظائف: الأمر معقدهل يلتهم ChatGPT الوظائف من اليسار واليمين والوسط؟ السؤال ليس له إجابة مباشرة ، لكننا نعلم أيضًا أنه سيكون هناك المزيد من الوظائف في بعض المجالات الأخرى، على سبيل المثال ، أرادت Microsoft استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء "مطورين مواطنين" وقالت إنه لا يمثل خطرًا على البشر على الإطلاق، وسيتطور البشر ، وستتغير مجموعات المهارات وستنمو الصناعات الأخرى.

يمكن للمبرمجين أن يستريحوا بسهولة في الآونة الأخيرة ، أشار تقرير صادر عن CheckPoint إلى أن الباحثين تمكنوا من إعداد رسالة بريد إلكتروني للتصيد تحتوي على رابط ضار. لقد زعموا أن ChatGPT ساعدهم في كتابة الكود والبريد الإلكتروني الذي كان قريبًا من الكمال ، ومع ذلك ، فقد ذكروا أن ChatGPT كان قادرًا على كتابة رمز بسيط يوجد بالفعل دفاعات له. تتضمن كتابة الكودات المعقدة الكثير من التفكير المنطقي والتفكير المنطقي ، وهو ما يفتقر إليه الذكاء الاصطناعي الحالي.