شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تستغنى عن 6% من الموظفين كجزء من إعادة الهيكلة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة سبوتيفاي بتسريح 6% من قوتها العاملة كجزء من إعادة الهيكلة على مستوى الشركة، كما كتب الرئيس التنفيذي دانيال إيك في رسالة إلى الموظفين.

ولم يتم تقديم العدد الدقيق للأشخاص الذين سيفقدون وظائفهم، لكن الشركة توظف حوالي 9800 شخص، وفقًا لتقرير الأرباح الأخير، بالإضافة إلى ذلك، قال إيك إن كبير مسؤولي المحتوى دون أوستروف يتنحى كجزء من التغييرات.

قال "إيك" إن الشركة ستوفر 5 أشهر من إنهاء الخدمة للموظفين في المتوسط ​​، إلى جانب إجازات تراكمية وغير مستخدمة ، والرعاية الصحية خلال فترة إنهاء الخدمة ، ودعم الهجرة والدعم الوظيفي حسبما نقل موقع Engadget.

ويعمل غالبية موظفي سبوتيفاي في الولايات المتحدة، تليها السويد والمملكة المتحدة، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، توسعت سبوتيفاي بسرعة خلال العامين الماضيين، لا سيما في مجال البث الصوتي.

وأنفقت أكثر من مليار دولار على شبكات البودكاست، وخدمات الاستضافة والعروض.

الكثير من هذا الجهد كان مدفوعًا بمدير المحتوى دون أوستروف ، الذي زاد محتوى البودكاست 40 مرة، وفقًا لإيك. ومع ذلك كجزء من التغييرات سيترك الشركة.

تنضم سبوتيفاي إلى عمالقة التكنولوجيا الآخرين في إجراء عمليات تسريح جماعي للعمال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانكماش في الاقتصاد وجزئيًا بسبب فترات التوظيف.

خلال الأسابيع القليلة الماضية قامت مايكروسوفت و أمازون وميتا وجوجل بتسريح 51000 موظف مجتمعين.

ومع ذلك فمن 2020 إلى 2022 ، وظفت تلك الشركات عددًا أكبر من الموظفين مما تركتهم.

كان لدى Spotify نفسها 6617 موظفًا في عام 2021 و 9800 بعد ذلك بعام قبل تسريح العمال.