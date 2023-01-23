شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف بيع تنزيلات Windows 10 كجزء من الإغلاق المخطط له في عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كجزء من محاولة إنهاء دعم Windows 10 Home و Pro، أوقفت Microsoft مبيعات التنزيلات في 31 يناير القادم، وفقًا لصفحة المنتج التي رصدتها The Verge، هذا التاريخ "سيكون آخر يوم يتم فيه عرض تنزيل Windows 10، وفقًا لمايكروسوفت، ومع ذلك، سيستمر في دعم نظام التشغيل Windows 10 بتحديثات الأمان حتى يتم إيقافه نهائيًا في أكتوبر 2025.

قال متحدث باسم Microsoft لـ The Verge، بينما نصح العملاء بشراء Windows 11 بدلاً من ذلك: "أمام العملاء حتى 31 يناير 2023 لشراء Windows 10 Home و Windows 10 Pro من هذا الموقع"، ومع ذلك، قد يستمر عرض Windows 10 في أي مكان آخر من تجار التجزئة والشركات المصنعة الأصلية الآخرين، حتى تؤكد Microsoft خلاف ذلك.

تم إطلاق Windows 10 لأول مرة في عام 2015، وبالتالي سيتم إيقافه بعد 10 سنوات بالضبط، وأعلنت الشركة عن تاريخ الانتهاء في يونيو من عام 2021 كجزء من "سياسة دورة الحياة الحديثة" الخاصة بها، قبل إطلاق نظام التشغيل Windows 11 مباشرةً، وقد تلقى نظام التشغيل مراجعات جيدة بشكل عام وحقق نجاحًا عند وصوله - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه حل محل نظام التشغيل Windows 8، والتي لم تكن، كما تم استقبالها بحرارة.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق نظام التشغيل Windows 11 ليحظى بإشادة لائقة، مع تصفيق للتلميع والاستهجان لقيود الترقية الغريبة، وتم تخفيف الحد الأدنى من متطلبات النظام بعد وقت قصير من الإطلاق، ولكن الترحيل من Windows 10 لا يزال بطيئًا، وفقًا للتقارير الأخيرة.