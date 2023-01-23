شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريح موظفى جوجل.. هل يؤثر على الراغبين فى الحصول على "البطاقة الخضراء" للإقامة الدائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جوجل لديها المزيد من الأخبار السيئة للموظفين الذين يتطلعون إلى البطاقة الخضراء الأمريكية "الإقامة الدائمة"، فبحسب ما ورد أوقفت الشركة مؤقتًا إدارة المراجعة الإلكترونية لبرامجها (PERM)، وهي خطوة أساسية في الحصول على البطاقة الخضراء التي يرعاها صاحب العمل.

ويعد PERM هو تطبيق للحصول على شهادة من وزارة العمل (DOL) لوظيفة معينة في مكان معين في وقت محدد، كما يُعد طلب PERM خطوة أولى حاسمة في عملية البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة)، وتتطلب العملية من الشركات إثبات أنه لا يوجد عمال أمريكيون مؤهلون متاحون لهذا الدور المحدد ومع تسريح العمال على نطاق واسع في الولايات المتحدة قد لا يكون هذا سهلاً لشركات التكنولوجيا.

وشارك بعض مستخدمي Twitter بريدًا إلكترونيًا قيل إن الشركة أرسلته إلى موظفين أجانب ، لإخطارهم بأن عملاق التكنولوجيا سيوقف مؤقتًا أي إيداعات جديدة لـ PERM، ونشر أحد موظفي جوجل البريد الإلكتروني على Team Blind ، وهو موقع تواصل اجتماعي مجهول الهوية لموظفي تكنولوجيا المعلومات المعتمدين، ومع ذلك ، تم حذف المنشور الآن.

ومع ذلك، أوضحت جوجل أنها ستستمر في دعم تطبيقات PERM التي تم إرسالها بالفعل، و تم وضع قواعد PERM الحالية منذ عام 2005، وفيما يلي إليك البريد الإلكتروني الذي ورد أن جوجل أرسلته إلى الموظفين الأجانب:

مرحباً جميعاً، إدراكًا لكيفية تأثير هذه الأخبار على بعضكم وعائلاتكم ، أردت أن أطلعك بأسرع ما يمكن على القرار الصعب الذي يتعين علينا اتخاذه لإيقاف تطبيقات PERM الجديدة مؤقتًا. هذا لا يؤثر على طلبات أو برامج التأشيرات الأخرى

ما هو برنامج PERM؟يعد تطبيق PERM خطوة أولى مهمة في عملية البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة). تتطلب العملية من أصحاب العمل إثبات أنه لا يوجد عمال أمريكيون مؤهلون متاحون لهذا الدور المحدد ، والذي كان موقفًا صعبًا بشكل متزايد بالنسبة لنا لدعمه في ضوء سوق العمل اليوم. لماذا نقوم بإيقاف تطبيقات PERM الجديدة مؤقتًا؟ مع إعلان عدد من شركات التكنولوجيا عن تخفيضات في قوتها العاملة (توقف التوظيف مؤقتًا / تسريح العمال) ، كانت هناك زيادة في الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف.

نتيجة لذلك شهدنا جنبًا إلى جنب مع شركات التكنولوجيا الأخرى، زيادة ملحوظة في عدد حالات PERM التي تمت مراجعتها من قبل وزارة العمل (DOL) للأدوار التقنية - والتي نعتقد أنها نتيجة لتوفر المزيد من المواهب في سوق العمل في الولايات المتحدة.