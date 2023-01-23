شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريح موظفى جوجل.. هل يؤثر على الراغبين فى الحصول على "البطاقة الخضراء" للإقامة الدائمة والان مع تفاصيل الخبر
ويعد PERM هو تطبيق للحصول على شهادة من وزارة العمل (DOL) لوظيفة معينة في مكان معين في وقت محدد، كما يُعد طلب PERM خطوة أولى حاسمة في عملية البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة)، وتتطلب العملية من الشركات إثبات أنه لا يوجد عمال أمريكيون مؤهلون متاحون لهذا الدور المحدد ومع تسريح العمال على نطاق واسع في الولايات المتحدة قد لا يكون هذا سهلاً لشركات التكنولوجيا.
ومع ذلك، أوضحت جوجل أنها ستستمر في دعم تطبيقات PERM التي تم إرسالها بالفعل، و تم وضع قواعد PERM الحالية منذ عام 2005، وفيما يلي إليك البريد الإلكتروني الذي ورد أن جوجل أرسلته إلى الموظفين الأجانب:
مرحباً جميعاً، إدراكًا لكيفية تأثير هذه الأخبار على بعضكم وعائلاتكم ، أردت أن أطلعك بأسرع ما يمكن على القرار الصعب الذي يتعين علينا اتخاذه لإيقاف تطبيقات PERM الجديدة مؤقتًا. هذا لا يؤثر على طلبات أو برامج التأشيرات الأخرى
مع إعلان عدد من شركات التكنولوجيا عن تخفيضات في قوتها العاملة (توقف التوظيف مؤقتًا / تسريح العمال) ، كانت هناك زيادة في الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف.
نتيجة لذلك شهدنا جنبًا إلى جنب مع شركات التكنولوجيا الأخرى، زيادة ملحوظة في عدد حالات PERM التي تمت مراجعتها من قبل وزارة العمل (DOL) للأدوار التقنية - والتي نعتقد أنها نتيجة لتوفر المزيد من المواهب في سوق العمل في الولايات المتحدة.