شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وضع Efficiency Mode فى ويندوز 11 وكيفية تفعيله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت مايكروسوفت في نظام التشغيل ويندوز 11 وضعا جديدا يعرف بـ "وضع الكفاءة" Efficiency Mode والذي يهدف إلى تحسين أداء الكمبيوتر على نحو فعال، من خلال تقييد استهلاك عمليات محددة قيد التشغيل في الخلفية لموارد مثل المعالج والرامات والهارد، وهو ما ينتج عنه كذلك إطالة عمر البطارية.



وضع Efficiency Mode؟يتيح هذا الوضع للمستخدمين خيار لتقليل الضغط على مكونات الجهاز بدون إغلاق أي برامج، فإذا عثر على برنامج يستهلك موارد الجهاز خاصة المعالج (CPU) بشكل مبالغ فيه، فسيقوم هذا الوضع بتقليص المهام التي يقوم بها البرنامج في الخلفية وبالتالي يقل استهلاكه بحيث يعطي مجال للعمليات الأخرى أن تعمل بدون حدوث بطئ، مما يؤدي إلى استجابة أسرع وكفاءة أفضل في استهلاك طاقة البطارية.

وعند تفعيل وضع Efficiency Mode لعملية فردية أو لبرنامج، يقوم نظام التشغيل بخفض أولوية هذه العملية، بحيث تحصل على أقل قدر ممكن من الموارد دون التداخل مع العمليات الأخرى، وبمجرد أن يحدث ذلك، يقوم ويندوز أيضًا بإدخال هذه العملية في مرحلة تُسمى "EcoQoS" والذي يجبرها على العمل بشكل لا يؤدي إلى استهلاك السرعة القصوى للمعالج.





كيفية تفعيل وضع Efficiency Modeيمكن تشغيله من خلال فتح "مدير المهام" أو"Task Manager"، ثم اختيار قائمة ( ☰ ) في الركن العلوي الأيسر واختر "Processes" لعرض جميع العمليات قيد التشغيل في الخلفية، ثم يقوم المستخدم بعد ذلك بالبحث عن البرنامج الذي يستهلك قدر كبير من الموارد، ثم يضغط على خيار "Efficiency mode" من الشريط العلوي.