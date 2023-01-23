شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نينتندو ستزيد إنتاج وحدات التحكم Switch العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نقص أشباه الموصلات في السنوات القليلة الماضية إلى إعاقة الإنتاج بشكل كبير لجميع اللاعبين الكبار في صناعة التكنولوجيا، كما قامت شركة الألعاب العملاقة نينتندو بتخفيض إنتاجها من وحدات تحكم سويتش، ومع ذلك، الآن مع تلاشي أزمة الرقائق، تستعد الشركة لتعزيز إنتاج Nintendo Switch، وفقًا لتقرير Bloomberg.

ويذكر التقرير أنه في نوفمبر، خفضت Nintendo توقعات مبيعاتها لوحدات تحكم Switch، ومع ذلك، قد يكون هناك تغيير في خطط الشركة اليابانية حيث تستعد الآن لتعزيز التصنيع بدلاً من ذلك.

ما الذي يمكن أن تفعله نينتندو سويتش أيضًا؟ حقق الجهاز مبيعات حوالي 21 مليون وحدة ، خلال السنة المالية 2022-23 ، وبحسب ما ورد تتوقع الشركة أن يظل الطلب على Switch قوياً لمدة عام آخر على الأقل، وفي الواقع ، تدعي المعلومات الداخلية أن منشئ Mario قد أخبر الموردين عن خططه لزيادة الإنتاج - على الرغم من عدم وجود هدف محدد في الوقت الحالي.

على الرغم من النية الواضحة لزيادة التصنيع ، فإن التغيير في منتصف الطريق ليس واردًا أيضًا وسيعتمد على اتجاهات الشراء بين اللاعبين.

لكن نظرًا لتقادم أجهزة وحدة التحكم ، لا يصنف المحللون جاذبيتها للبقاء على حالها طوال العام، ويستشهد التقرير بمحلل USB للأوراق المالية كينجي فوكوياما قائلاً: "لم تكن المبيعات في موسم العطلات الأخيرة بهذه القوة حتى مع تحسن العرض." وأضاف: "سيبدأ الناس قريبًا في التكهن بشأن أجهزة الجيل التالي ومن المرجح أن يمتنعوا عن شراء النظام القديم. لا مفر من حدوث تباطؤ في زخم مبيعات Switch ".