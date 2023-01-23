شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة المنافسة الهندية تفرض قيودا جديدة على جوجل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت لجنة المنافسة الهندية (CCI) غرامة قدرها 1،337 كرور روبية أي حوالي 165,110 دولار أمريكي على شركة جوجل خلال 2022، واستشهدت هيئة مراقبة المنافسة في السوق الهندية بسيطرة الشركة على نظام أندرويد الأساسي وحتى أنها قدمت بعض المطالب.

فيما طلبت جوجل من المحكمة العليا في البلد إلغاء العقوبة وعرقلة الطلبات التي قدمتها CCI، وأصدرت المحكمة العليا مؤخرًا قرارها وأيدت مطالب CCI بشأن الشركة، ووفقًا لأمر المحكمة العليا ، لن يتعين على جوجل دفع الغرامة المفروضة فحسب ، بل سيتعين عليها أيضًا السماح لمتاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية في متجر Play خلال الأسبوع المقبل.

ورداً على أمر المحكمة العليا ، زعمت جوجل أن هذه الخطوة "ستضر بالمستهلكين" و "توقف نمو" نظام أندرويد الأساسي.

ووفقًا لمتطلبات CCI، لن يُسمح لـ جوجل بعد الآن بإجبار صانعي الهواتف على التثبيت المسبق لتطبيقات الشركة على أجهزة أندرويد لاستخدام متجر Play، ويجبر الحكم أيضًا عملاق التكنولوجيا على تمكين الوصول إلى متجر Play على "forks" على نظام أندرويد ، وهو إصدار مخصص بشكل كبير من النظام الأساسي.

وبصرف النظر عن هذا ، طلبت CCI أيضًا من جوجل استضافة متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية على متجر Play الخاص بها، ولا تستطيع الشركة أيضًا جعل أندرويد يقيد تطبيقات التحميل الجانبي "بأي طريقة"، كما ذكرت المحكمة العليا أن أمام الشركة سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم للامتثال للأوامر.

ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز ، رد بعض المطورين الهنود على هذا الحكم بالمحتوى. MapmyIndia هي خدمة خرائط كان عليها التنافس مع خرائط جوجل منذ عام 2004، وقد قال الرئيس التنفيذي للشركة إنهم "مبتهجون" بالأخبار. كما اعتبرت منصة متجر تطبيقات أندرويد الأخرى التابعة لجهة خارجية Indus OS راضية عن القرار.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة Indus هذه الخطوة بأنها "لحظة فاصلة" وادعى أن هذه الخطوة ستعزز استخدام تطبيقاتها. لم تعلن جوجل عن أي بيان رسمي حول كيفية تنفيذ الشركة لهذه التغييرات خلال الأسبوع المقبل.