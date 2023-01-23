شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تصل لأعلى سعر حتى الآن فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت عملة البيتكوين اليوم، الاثنين، التداول بأعلى سعر لها حتى الآن فى عام 2023، بقيمة 22،716 دولار، وتمكنت البيتكوين أخيرًا من الخروج من تعويذة السعر المنخفض التى كانت مستمرة خلال الأشهر الخمسة الماضية، ويرى خبراء الصناعة أن ذلك هو عودة الاتجاه الصعودي إلى سوق العملات المشفرة.

ولمست إيثر مع البيتكوين أعلى نقطة سعر لها فى الأشهر الأربعة الماضية، والتي سجلت مكاسب بنسبة 0.67 % اليوم، ويبلغ سعرها حاليًا 1،631 دولارًا ، وفقًا لموقع Gadgets 360.

من جهته قال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Mudrex لـ Gadgets 360، إن زيادة سعر إيثر من المرجح أن تبقى المضاربين على الصعود نشطين في السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وبعد نوفمبر 2022، هذه هي المرة الأولى في عام 2023 التي يصل فيها تقييم سوق التشفير العالمي إلى تريليون دولار ويخترقها، وفقًا لـ CoinMarketCap، حيث تبلغ القيمة السوقية لقطاع التشفير حاليًا 1.04 تريليون دولار.