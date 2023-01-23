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تكنولوجيا: البيتكوين تصل لأعلى سعر حتى الآن فى 2023

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القاهرة - سامية سيد - افتتحت عملة البيتكوين اليوم، الاثنين، التداول بأعلى سعر لها حتى الآن فى عام 2023، بقيمة 22،716 دولار، وتمكنت البيتكوين أخيرًا من الخروج من تعويذة السعر المنخفض التى كانت مستمرة خلال الأشهر الخمسة الماضية، ويرى خبراء الصناعة أن ذلك هو عودة الاتجاه الصعودي إلى سوق العملات المشفرة.

ولمست إيثر مع البيتكوين أعلى نقطة سعر لها فى الأشهر الأربعة الماضية، والتي سجلت مكاسب بنسبة 0.67 % اليوم، ويبلغ سعرها حاليًا 1،631 دولارًا ، وفقًا لموقع  Gadgets 360.

من جهته قال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة   Mudrex  لـ Gadgets 360، إن زيادة سعر إيثر من المرجح أن تبقى المضاربين على الصعود نشطين في السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وبعد نوفمبر 2022، هذه هي المرة الأولى في عام 2023 التي يصل فيها تقييم سوق التشفير العالمي إلى تريليون دولار ويخترقها، وفقًا  لـ  CoinMarketCap، حيث تبلغ القيمة السوقية لقطاع التشفير حاليًا 1.04 تريليون دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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