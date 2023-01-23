شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من أرسلها؟.. الأرض تستقبل إشارة راديو من مجرة على بعد 9 مليارات سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق دولي من علماء الفلك لأول مرة إشارة إذاعية تنبعث من مجرة تبعد نحو 9 مليارات سنة ضوئية عن الأرض، وفقا لدراسة حديثة، حسبما نقلت RT.

وتمكن العلماء من كندا والهند من التقاط إشارة من المجرة المسماة SDSSJ0826 + 5630 بمساعدة تلسكوب عملاق فى الهند.

ويمكن أن تسمح الموجة الراديوية لعلماء الفلك بالرجوع إلى الماضي وفهم الكون المبكر الذى يُعتقد أنه يبلغ من العمر نحو 13.7 مليار سنة.

وقال أرناب تشاكرابورتي، عالم الكونيات والمؤلف المشارك للدراسة حول اكتشاف الموجات، لصحيفة "مترو" البريطانية، "إنه يعادل نظرة إلى الوراء فى وقت قدره 8.8 مليار سنة''.

ولم يتم إرسال الإشارة من قبل كائنات فضائية، ولكنها جاءت بدلا من ذلك من مجرة تشكل النجوم انبعثت عندما كان عمر الكون 4.9 مليار سنة فقط. وهذا هو أول كشف من نوعه للإشارة اللاسلكية من مثل هذه المسافة الهائلة.

وأضاف تشاكرابورتي، "يمكن للمجرة أن تصدر أنواعا مختلفة من إشارات الراديو. حتى الآن، كان من الممكن فقط التقاط هذه الإشارة المعينة من مجرة قريبة، ما يحصر معرفتنا في تلك المجرات الأقرب إلى الأرض".

وأعلن العلماء عن نتائج هذه الدراسة في Royal Astronomical Society، وهي مجلة شهرية تابعة للجمعية الفلكية الملكية.

وكان رصد الموجة اكتشافا مهما بشكل خاص لأن التردد كان بطول موجة محدد يعرف باسم "خط 21 سم". يُعرف هذا أيضا باسم خط الهيدروجين وهو الخط الطيفي للإشعاع الكهرومغناطيسي بتردد 1420.

وينتشر الهيدروجين عبر الفضاء ويمكن أن يساعد في رسم خرائط المجرات. ويستخدم خط 21 سم للقيام بذلك.

وكان التلسكوب العملاق في الهند Giant Metrewave قادرا على التقاط الإشارة الخافتة بسبب عدسات الجاذبية. وهي ظاهرة تحدث بشكل طبيعي.

وأوضح المؤلف المشارك في الدراسة أن عدسة الجاذبية كانت ظاهرة تحدث بشكل طبيعي "تضخم الإشارة القادمة من جسم بعيد لمساعدتنا على النظر إلى الكون المبكر''.

وقامت مجرة أخرى بثني إشارة الراديو المنبعثة من SDSSJ0826 + 5630، والتي قامت بعد ذلك بتضخيم الموجة والسماح للتلسكوب في الهند بالتقاطها.

واستخدم العلماء الكشف لقياس محتوى الكتلة الذرية للمجرة. واكتشفوا أن هذه المجرة بالذات تبلغ ضعف كتلة النجوم المرئية لنا من الأرض.