شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مبيعات السيارات الخالية من الانبعاثات بكاليفورنيا العام الماضى بلغت 18.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شكلت المركبات الكهربائية والهجينة وخلايا الوقود 18.8 في المائة من جميع مبيعات السيارات الجديدة في كاليفورنيا العام الماضي، وفقًا للبيانات التي تمت مشاركتها من قبل لجنة الطاقة بالولاية (CEC).

وفي عام 2022، اشترى سكان كاليفورنيا 345،818 سيارة عديمة الانبعاثات (ZEVs)، بزيادة قدرها 38 بالمائة عن العام الماضي وقفزة 138 بالمائة مقارنة بعام 2020، في ما لا ينبغي أن يكون مفاجئًا، شكلت سيارات تسلا معظم الأشخاص في ZEVs اشترت كاليفورنيا العام الماضي، وكان حوالي ثلثي 345000 ZEV التي تم بيعها في الولاية في عام 2022 تم تصنيعها من قبل شركة صناعة السيارات، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية AFP.

ومع المركبات الكهربائية وغيرها من المركبات عديمة الانبعاثات تشكل ما يقرب من خمس مبيعات السيارات الجديدة في كاليفورنيا، لا يزال لدى الولاية بعض الأعمال التي يتعين القيام بها على جبهة التبني، وفي النرويج، على سبيل المثال، شكلت السيارات الكهربائية 65 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2021 و79.3 في المائة في عام 2022.

ومع ذلك، قام أكبر سوق للسيارات في البلاد ببعض الرفع الثقيل مقارنة ببقية الولايات المتحدة، تقول CEC إن 40 بالمائة من جميع سيارات ZEV المباعة في الولايات المتحدة تم بيعها في كاليفورنيا، ومن المفيد أيضًا قضاء بعض الوقت للإشارة إلى حجم سوق السيارات في كاليفورنيا.

وعندما شكلت المركبات الكهربائية 65 بالمائة من مبيعات السيارات الجديدة في النرويج ، باع وكلاء الدولة 113،715 EVs، وهذا يمثل حوالي ثلث عدد المركبات عديمة الانبعاثات التي تم بيعها في كاليفورنيا العام الماضي.

وعلى أي حال، من المرجح أن يزداد اعتماد المركبات الكهربائية في كاليفورنيا بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، وقبل حظر الولاية لعام 2035 على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الشهر الماضي أنها ستنفق حوالي 2.6 مليار دولار لبناء 90 ألف جهاز شحن جديد في جميع أنحاء الولاية، وخصص مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا 2.6 مليار دولار أخرى لتحفيز المستهلكين والشركات على التحول إلى السيارات الكهربائية.