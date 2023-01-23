شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تقنيات الاستاد الذكى وكيف تؤثر التكنولوجيا على مستقبل الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهدت جماهير كرة القدم مباراة الأهلى والزمالك مؤخرًا بحماس وتابعوها بشغف، وهم لا يعلمون الكثير عن مستقبل الرياضة الملىء بالتقنيات الحديثة تحت مسمى "الاستاد الذكى"، حيث سيتم تطبيق التكنولوجيا الرياضية بعدة طرق مختلفة، فيمكنها مراقبة صحة اللاعبين وإدارة الملعب ببساطة ورصد الكرة بدقة وحتى أصوات المشجعين.

ووفقا لما ذكره موقع "medium"، نرصد عدد من التقنيات المنتظرة في مباريات كرة القدم المقبلة:

أدوات رياضية ذكية

سيتسبب الذكاء الاصطناعي وتقنية تحليل البيانات الشامل في ثورة تكنولوجية رياضية، فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي مراقبة أسلوب لعبك وتقديم ملاحظات حول كيفية تحسنك كلاعب، ويتضمن ذلك تقديم توصيات بشأن نوع التدريب الأكثر فعالية لتحسين جوانب معينة من لعبتك ، مثل دقة التسديد أو مهارات المراوغة.

تسمح الأنظمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أيضًا للمدربين بمراقبة جميع اللاعبين لإعطاء ملاحظات فردية بناءً على أداء كل شخص أثناء ممارسة الألعاب بدلاً من مجرد مشاهدة مقاطع الفيديو بعد الانتهاء من اللعب، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا أطول من اللازم.

وقطعت المعدات الرياضية والأجهزة القابلة للارتداء شوطا طويلا، ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتحسين والابتكار، فمستقبل التكنولوجيا الرياضية مشرق، حيث يعمل المصنعون باستمرار على طرق جديدة لجعل الرياضة أكثر كفاءة وأمانًا ومتعة للرياضيين من جميع الأعمار ومستويات المهارة من خلال التكنولوجيا.

أجهزة قابلة للارتداء

يتم تشكيل مستقبل الرياضة من خلال التكنولوجيا القابلة للارتداء:

يستخدم الرياضيون بالفعل الأجهزة القابلة للارتداء التي تقيس معدل ضربات القلب والتنفس وغيرها من المقاييس الفسيولوجية لتحسين الأداء، ويتم الآن تطوير الأحذية الذكية لمساعدة العدائين على معرفة المسافة التي يجرونها أو مدى سرعتهم في أي لحظة.

وتطبق بعض البطولات بالفعل تجربة الرقائق الدقيقة التي تتعقب حركات اللاعبين أثناء اللعبة (مثل مستشعر RFID) وتحلل البيانات عن بعد.

الطب الرياضي

طريقة مبتكرة أخرى ستغير التكنولوجيا طريقة لعبنا للرياضة من خلال تغيير الطريقة التي نعالج بها الإصابات بعد حدوثها، على سبيل المثال؛ سيتمكن الأطباء من استخدام تقنية النانو الجديدة لعلاج الإصابات أو تعزيز الأداء.

الملاعب الذكية

تشتمل الملاعب الذكية على أحدث التلفزيونات عالية الدقة التي تعرض عمليات إعادة فورية من زوايا متعددة؛ واتصالات إنترنت عالية السرعة بحيث يمكن للمعجبين التفاعل مع بعضهم البعض أثناء المباريات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

كما تشمل التكنولوجيا الحديثة أجهزة استشعار قادرة على تحديد أصوات المشجعين الفرديين حتى نتمكن من سماع ما يفكر فيه الجميع حول ما يحدث على المستوى الميداني بدلاً من الاعتماد فقط على المعلقين.