شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية زيادة سرعة الـWi-Fi بنسبة تصل إلى 50٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن معالجة سرعات Wi-Fi البطيئة إلى حد ما ببساطة، وذلك من خلال إتباع 4 نصائح لزيادة سرعة شبكة Wi-Fi لديك بنسبة تصل إلى 50%، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ضع جهاز التوجيه في مكان قريب

يعد جهاز التوجيه الخاص بك هو جهاز إرسال لاسلكي، الذى يجب أن يكون أقرب ما يمكن من الأدوات التي تحتاج إلى اتصال سريع (أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، على سبيل المثال).

لا تحب شبكة Wi-Fi التنقل عبر الجدران الصلبة أو المعدن أو الأثاث الثقيل، لذلك عادةً ما يكون من المفيد وضع جهاز التوجيه بعيدًا عن الأرض وفي منطقة مفتوحة.

إذا كنت تعيش في مبنى من طابقين أو أكثر، فقد يكون من المفيد أيضًا رفع جهاز التوجيه الخاص بك للحصول على إشارة أفضل للأجهزة الموجودة في الطابق العلوي.

تمثل الجدران السميكة مشكلة خاصة للإشارات التي يستخدمها Wi-Fi، لذا حاول تجنب وضع أجهزة التوجيه بالقرب منها.

تغيير القناة الخاصة بالاتصال

يحتوي جهاز توجيه Wi-Fi على "قناة" يبث عليها، يمكن أن تؤثر القناة على سرعتك، خاصة إذا كنت تعيش في مبنى به عدة أشخاص يستخدمون Wi-Fi وكلهم على نفس الجهاز.

ستحتاج إلى البحث عن كيفية تغيير القناة على جهاز التوجيه الخاص بك: غالبًا ما تكون في قائمة المسؤول (والتي يتم الوصول إليها غالبًا عن طريق توصيل كابل Ethernet بجهاز التوجيه ، باستخدام متصفح وكتابة رقم مثل 192.168.1.1.)

هناك عدة قنوات للاختيار من بينها؛ لأسباب فنية، ستحتاج إما 1 أو 6 أو 11.

يتم ضبط العديد من أجهزة التوجيه تلقائيًا على "6" ، لذا جرب 1 أو 11 ولاحظ ما إذا كانت سرعتك تتحسن أم لا.

استخدم الكابلات حيثما تريد

إذا كنت تواجه مشكلة في انقطاع أحد الأجهزة أو كان الاتصال بطيئًا، فقد يكون من المفيد الحصول على المدرسة القديمة والتبديل إلى كابل Ethernet لهذا الجهاز المحدد.

إذا كان لديك الكثير من الأجهزة التي تتنافس على اتصال Wi-Fi، فقد يكون من المفيد توصيل الأجهزة التي لا تميل إلى التنقل (أجهزة التلفزيون ووحدات التحكم في الألعاب) عبر اتصال سلكي لضمان حصولها على أفضل السرعات.

يمكن أن يضمن هذا أيضًا حصولك على اتصال قوي بالأجهزة التي تبث مقاطع الفيديو فائقة الدقة.

التعامل مع الهوائي

يمكن أن تساعد الهوائيات الموجودة على جهاز التوجيه الخاص بك في تعزيز الإشارة أيضًا.

يختلف كل هوائي عن الآخر، لكنهم يميلون إلى البث "جانبيًا"، أي بزاوية 90 درجة على الطريقة التي يشيرون بها.

لذلك، إذا كنت في شقة من طابق واحد، فاتركهم يقفون عموديًا حتى تنتشر الإشارة جانبيًا، وإذا كنت في عقار متعدد الطوابق، اترك واحدًا رأسيًا والآخر أفقيًا للبث بين الطوابق.