شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة "المشاركة العائلية "Family Sharing"من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت "أبل" علي مجموعة خاصة من الإعدادات لحماية الاطفال من المحتوي الضار والغير لائق، لتسهل علي أولياء الأمورالتحكم بأجهزة أطفالهم، سواء "آيفون" أو "آيباد"، مما جعلها تتطلق منذ فترة ميزة Family Sharing.

تتيح ميزة "المشاركة العائلية (Family Sharing) لما يصل إلى 6 أفراد من العائلة لديهم أجهزة "أبل"، بمشاركة الوصول إلى خدمات أبل المختلفة، مثل خطة "أبل ميوزيك" على سبيل المثال.

وعند إضافة حساب طفل إلى مجموعة Family Sharing بواسطة أحد أفراد العائلة البالغين، ستمنح أبل مقدمي الرعاية مجموعة من الخيارات.

ويتضمن ذلك قيود المحتوى المناسبة للعمر، وتقييد القدرة على التواصل مع الآخرين، وطلب إذن البالغين لشراء أو تنزيل أي شيء على أجهزتهم، إلى جانب جدولة أوقات توقف الشاشة، والحدود الزمنية للتطبيقات.

يُمكن لأحد الأشخاص البالغين في العائلة، ويُعرف باسم مُنظِّم العائلة، إعداد "المشاركة العائلية" للمجموعة من iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac الخاص به.

كيفية تفعيل "المشاركة العائليةعلى iPhone أو iPad أو iPod touch :

- انتقل إلى "الإعدادات"

- اضغط على اسمك في بداية القائمة

- اضغط على "المشاركة العائلية"، ثم اضغط على "إعداد العائلة".

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد عائلتك ودعوة أفراد من العائلة.