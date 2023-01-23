شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الحصول على وكيل لتطبيق واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت واتساب مؤخرًا ميزة الوكيل لأجهزة أندرويد و iOS وأجهزة سطح المكتب، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الوصول إلى تطبيق المراسلة حتى إذا تم قطع اتصال الإنترنت في منطقتهم أو حظره.

من خلال اتصال وكيل لـ WhatsApp ، يمكن للمستخدمين التواصل بسهولة والبقاء على اتصال حتى إذا تم تقييد الإنترنت بسبب الرقابة الحكومية.

إذا كنت تواجه أيضًا اضطرابًا في الإنترنت في منطقتك، فيمكنك تجربة الخوادم الوكيلة لمواصلة استخدام WhatsApp حسبما نقلت إنديا توداي.

تم إعداد هذه الخوادم الوكيلة بواسطة متطوعين ومؤسسات تساعد الأشخاص على التواصل بأمان وحرية.

كيفية البحث عن خوادم بروكسي لتطبيق واتساب

إذا كنت تواجه اضطرابات متكررة في الإنترنت ، فيمكنك العثور على عناوين خادم وكيل متعددة وحفظها من خلال مصادر الوسائط الاجتماعية الموثوقة أو محركات البحث.

غالبًا ما ينشئ المتطوعون خوادم بروكسي ويشاركونها عبر الإنترنت للآخرين.

والجدير بالذكر أنه يجب عليك حفظ عدة عناوين خادم وكيل.

كما هو الحال في كثير من الأحيان، يتم حظر العديد من الخوادم الوكيلة بعد مرور بعض الوقت.

لذلك في حالة عدم قدرتك على الاتصال بشبكة واحدة، يمكنك الدخول والاتصال بخادم وكيل مختلف.

كيفية الاتصال بوكيل واتساب على أندرويد

قم بتحديث أو تنزيل أحدث إصدار من واتساب.

انقر فوق استخدام الوكيل وأدخل عنوان الوكيل الذي تريد الاتصال به.

اضغط على حفظ.

بمجرد نجاح الاتصال سيعرض لك WhatsApp علامة اختيار.

كيفية الاتصال بوكيل واتساب على آيفون

افتح إعدادات واتساب ثم التخزين والبيانات ثم الوكيل.

اضغط على استخدام الوكيل.

أدخل عنوان الوكيل وانقر فوق حفظ للاتصال.

كيفية إنشاء خوادم بروكسي واتساب

إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء خادم وكيل ومساعدة الأشخاص المحتاجين، فيمكنك إعداد وكيل باستخدام خادم به منافذ 80 أو 443 أو 5222 متاحًا واسم مجال (أو مجال فرعي) يشير إلى عنوان IP الخاص بالخادم.

الوثائق التفصيلية وكود المصدر متاحان على جيثب.

يحث WhatsApp المستخدمين على مشاركة عناوين الوكيل هذه بشكل خاص مع المستخدمين غير القادرين على الاتصال مباشرة بالمنصة.

والجدير بالذكر أن استخدام واتساب من خلال اتصال الوكيل لا يضر بالأمان والخصوصية اللذين توفرهما النظام الأساسي المملوك لملفات التعريف.

سيتمكن المستخدمون من إنشاء اتصال آمن مع الرسائل والمكالمات ومكالمات الفيديو المشفرة من طرف إلى طرف.

ستبقى جميع البيانات بين المستخدمين والشخص الذي يتواصلون معه ولن يتم عرضها على واتساب أو ميتا أو الخوادم الوكيلة.

ومع ذلك يجب أن تضع في اعتبارك أن استخدام وكيل تابع لجهة خارجية سيشارك عنوان IP الخاص بك مع مزود الوكيل. لا يوفر WhatsApp وكلاء الطرف الثالث.