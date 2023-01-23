شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقرر إغلاق منصة AltspaceVR فى 10 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستغلق AltspaceVR، منصة الواقع الافتراضي الاجتماعي التي استحوذت عليها الشركة في عام 2017، في 10 مارس 2023، عززت Microsoft القرار إلى الرغبة في التركيز على Mesh، منصة الواقع المختلط التي أعلنت عنها الشركة في عام 2021 وقالت لاحقًا إنها ستأتي إلى Teams، وفقاً لمنشور مدونة رصدته VentureBeat (عبر The Verge)

قالت Microsoft: "نتطلع إلى ما هو آت، بما في ذلك إطلاقنا لـ Microsoft Mesh، وهي منصة جديدة للاتصال والتعاون، بدءًا من تمكين أماكن العمل في جميع أنحاء العالم على المدى القريب، نركز جهودنا في الواقع الافتراضي على تجارب مكان العمل، والتعلم من عملائنا وشركائنا الأوائل وإلى جانبهم، ونضمن تقديم أساس يتيح الأمان والثقة والامتثال بمرور الوقت، ونأمل في توسيع نطاق تجربة المستهلك".

تأتي أنباء الإغلاق بعد أن أكدت Microsoft أنها ستسرح 10000 موظف حتى نهاية مارس، وفقًا لـ Windows Central، وتخطط Microsoft لقطع فريق AltspaceVR بأكمله كجزء من إعادة التنظيم، وفقًا لـ Bloomberg، وقامت الشركة أيضًا بتخفيض عدد موظفي فريق HoloLens خلال العام الماضي، وشهد القسم رحيل الرئيس السابق أليكس كيبمان، الذي غادر مايكروسوفت في يونيو وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي، وتوقف اتفاقية شراء مع الجيش الأمريكي، في عام 2022، ورد أيضًا أن Microsoft تخلت عن خططها الخاصة بجهاز HoloLens الجديد.