شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة استيكرز "ردود الفعل التعبيرية" إلى قصص إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فعلى سبيل المثال ، بصرف النظر عن إرسال الملصقات في الدردشات الشخصية ، تتيح منصة الوسائط الاجتماعية أيضًا للمستخدمين مشاركتها في قصصهم أيضًا ، ويمكن القيام بذلك بعدة طرق مختلفة.





ملصق "رد فعل تعبيري"قدمت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة ميزة ملصقات "تفاعلات الرموز التعبيرية" في وقت سابق من هذا العام، وتتيح الميزة للمستخدمين إضافة تفاعل emoji في شكل ملصق إلى قصص انستجرام الخاصة بهم، وعند إضافة ملصق رد فعل تعبيري إلى قصة، يمكن لمتابعيك النقر على الملصق الذي سيُضاف كرد فعل على القصة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين أيضًا التمرير إلى القصة لمعرفة عدد المتابعين الذين نقروا على الملصق. يمكن لمستخدمي انستجرام اختيار رمز تعبيري واحد فقط من مجموعة رموز تعبيرية غير محدودة. إليك كيفية استخدام الميزة وإضافة ملصق رد فعل رمز تعبيري لقصتك على انستجرام:

- افتح تطبيق انستجرام على هاتفك.

- ثم توجه إلى الكاميرا عن طريق التمرير لليسار.

- انتقل إلى علامة التبويب القصة.

- قم بإنشاء قصة انستجرام ، ثم اضغط على زر الملصق المتاح في الأعلى.

- اضغط على أيقونة emoji heart-eye المتوفرة في صندوق الملصقات.

- بشكل افتراضي ، ستتوفر أربعة رموز تعبيرية فقط. ومع ذلك ، يمكنك تحديد الرموز التعبيرية من مجموعة لا نهائية من الرموز التعبيرية من خلال النقر على رمز علامة الجمع (+)

- بعد ذلك ، حدد الرمز التعبيري الذي تريد إنشاء ملصق رد فعل له.

- ضع ملصق رد فعل الرموز التعبيرية في أي مكان في القصة وانشره.