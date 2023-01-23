شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن فئة اشتراك خالية من الإعلانات على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تويتر على فئة اشتراك Blue جديدة وأكثر تكلفة تتيح للمستخدمين تصفح النظام الأساسي دون رؤية الإعلانات وفقا لمالك التطبيق إيلون ماسك الذى أكد أنه سيتخذ إجراءات للتعامل مع تكرار وكثرة الاعلانات علي منصة التغريدات الشهيرة أبرزها اشتراك عالي السعر لا يسمح بإعلانات.

وفقا لموقع Engadget تبلغ تكلفة تويتر بلو حاليًا 11 دولارًا شهريًا فى الولايات المتحدة عندما يشترك المستخدمون مباشرةً من خلال تطبيق Twitter iOS أو Android.

أما الويب لا يتم تطبيق عمولة تصل إلى 30% من Apple و Google على عمليات الشراء داخل التطبيق، تبلغ تكلفة الخدمة 8 دولارات شهريًا.

منذ أن بدأ تويتر في تجديد الاشتراك في (نوفمبر)، كانت القدرة على رؤية عدد أقل من الإعلانات على مخططك الزمني إحدى نقاط البيع الأساسية التي دفعتها الشركة، ولكن هذه الميزة لا تزال مدرجة باسم "قريبًا" عندما تذهب للاشتراك في الخدمات.

وفقًا لبعض التقديرات، انخفضت عائدات إعلانات تويتر بشكل حاد منذ استحواذ ماسك على الشركة في أكتوبر.

وفقًا لتقرير حديث نشرته The Information، أخبر أحد كبار المديرين في تويتر الموظفين يوم الثلاثاء الماضي أن الإيرادات اليومية انخفضت بنسبة 40 في المائة عن نفس اليوم من العام الماضي.

شهدت إحدى الشرائح الداخلية التي شاهدها المنفذ أن تويتر ينسب التراجع إلى إعادة التشغيل الأولي لـ Twitter Blue، والتي شهدت تجاوز المنصة من قبل المتصيدون الذين تم التحقق منهم والذين استخدموا ميزة التحقق المدفوع لانتحال شخصية العلامات التجارية والمشاهير والحسابات البارزة الأخرى.