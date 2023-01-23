شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف عن السن المناسب لاستخدام الطفل للهاتف الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جعلت الثورة التكنولوجية الوصول إلى الإنترنت أمرًا سهلاً للغاية، على مدى العقدين الماضيين، مع تطوره من الاتصال الهاتفي إلى Wi-Fi، ومن 3G إلى 5G، كل ذلك أدى إلى تحسين إمكانية الوصول، ولكن يمكن القول إن أكبر خطوة تم إجراؤها كانت مع انتشار الهاتف الذكي، واعتبارًا من عام 2023، كان لدى 6.8 مليار شخص واحد هواتف، وبما أنه يوجد الآن ما يزيد قليلاً عن ثمانية مليارات شخص في العالم ، فمن المحتمل أن تكون نسبة كبيرة من مالكي الهواتف الذكية من الأطفال.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان الخبراء يناقشون متى يكون من المناسب إعطاء الطفل هاتفه الأول، وهذا الأسبوع، اقترح كبير مفتشي هيئة الرقابة التعليمية Ofsted أنه لا ينبغي للأطفال الوصول غير المقيد إلى الإنترنت أو الهواتف الذكية في سن مبكرة.

كما أنه في محادثة مع BBC Radio 5 Live حول الوصول إلى محتوى فاضح عبر الإنترنت، قالت أماندا سبيلمان: "لست مرتاحة للأطفال الصغار الذين لديهم وصول غير محدود للإنترنت"، مضيفة "أنا مندهشة جدًا عندما يكون لدى الأطفال في سن الابتدائية هواتف ذكية، على سبيل المثال، وحتى في المدرسة الثانوية المبكرة.. من الصعب حقًا إدارة ذلك ".

اقترحت سبيلمان أيضًا أن دور الآباء والمدارس هو التأكد من أن الأطفال يمكنهم تجاوز كل هذه التأثيرات غير المرغوب فيها.

وجدت بيانات من Ofcom، وهي هيئة مراقبة الاتصالات، أن 61% ما يقرب من ثلثي أطفال المملكة المتحدة يمتلكون هاتفًا ذكيًا بحلول سن العاشرة.

تسبب الوباء أيضًا في ارتفاع متوسط وقت الشاشة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 عامًا بنسبة 50% بمتوسط أربع ساعات في اليوم يقضون الآن على الأجهزة.

كما أظهر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا أكبر ارتفاع في وقت الشاشة مع 110 دقيقة إضافية في اليوم.

ألقى الباحثون باللوم في الارتفاع الحاد على حقيقة أن معظم الأطفال في تلك الفئة العمرية يمكنهم الوصول إلى الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية لاستخدامها داخل وخارج إعدادات المدرسة.

يميل الأشخاص في هذه الفئة العمرية بالفعل لقضاء الكثير من أوقات فراغهم على الشاشات حيث يحافظون على الصداقات ويقومون بالتفاعلات الاجتماعية.

تشير الدراسات السابقة إلى أن الوقت الزائد أمام الشاشات يمكن أن يسبب إجهادًا جسديًا للعين والجسم، والحرمان من النوم، وضعف القدرات المعرفية، وتم ربط قضاء الكثير من الوقت على الأجهزة أيضًا بانخفاض النشاط البدني وزيادة السمنة، فضلاً عن تدني احترام الذات وضعف مهارات التنشئة الاجتماعية.

كشفت دراسة من جامعة ولاية سان دييجو أن الوقت الذي تقضيه على الهواتف الذكية هو سبب خطير ولكن يمكن تجنبه لمشاكل الصحة العقلية.

يمكن أن تكون ساعة واحدة فقط يوميًا من التحديق في الشاشة كافية لجعل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين أكثر عرضة للقلق أو الاكتئاب، وفي العام الماضي، اكتشف الباحثون في نفس المؤسسة أيضًا أن المراهقين يشعرون بالوحدة في المدرسة، لأن الهواتف الذكية تمنعهم من التحدث مع الأصدقاء.

ويقل حديث التلاميذ في المملكة المتحدة ويشعرون بالاستبعاد عندما يرون صورًا على الإنترنت لأقرانهم يلهون بدونها.