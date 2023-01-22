شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. واتساب يتيح مشاركة الصور بالجودة الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت واتساب باضافة بعض الميزات الجديدة مؤخرا إلى نظام المراسلة الخاص به، تتضمن بعض هذه الميزات الجديدة وسائط إعادة توجيه مع تسميات توضيحية ومجتمعات ودعم جماعي موسع والمزيد. يبدو أن الشركة تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال صور بجودتها الأصلية.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، تخطط الشركة لإضافة ميزة جديدة داخل أداة الرسم والتي ستسمح للمستخدمين بتغيير جودة أي صورة.

لن يتمكن مستخدمو WhatsApp beta على Android الذي يعمل بنظام WhatsApp beta الإصدار 2.23.2.11 من استخدام هذه الميزة حيث إنها قيد التطوير حاليًا وسيتم طرحها قريبًا مع التحديث المستقبلي للتطبيق.

حاليًا يتيح واتساب لمستخدميه مشاركة الصور عالية الدقة عن طريق تحويلها إلى تنسيق مستند.

بمجرد طرح التحديث، سيتمكن المستخدمون من تكوين جودة الصورة قبل إرسالها إلى أي شخص.

كذلك يعمل واتساب على ميزة "نقل الدردشة" التي ستمكن المستخدمين من نقل الدردشة من هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد إلى آخر وفقا لبعض تقارير.

في شهر يوليو من العام الماضي، أصدر واتساب ميزة سمحت للمستخدمين بنقل الدردشة من أندرويد إلى iOS باستخدام تطبيق Move to iOS.

ساعدت هذه الميزة المستخدمين على التبديل إلى جهاز مختلف دون فقدان سجل الدردشة الخاص بهم.

بمجرد طرح الميزة سيتمكن مستخدمو واتساب من الوصول إلى الميزة في تطبيق الإعدادات. وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، النظام الأساسي الذي يختبر ميزات WhatsApp قبل إصدارها للجمهور ، نظرًا لأن الميزة ستسمح للمستخدمين بسهولة بترحيل سجل الدردشة الخاص بهم من الهاتف إلى جهاز أندرويد آخر حتى لا يحتاجوا إلى نسخ الدردشة احتياطيًا المحفوظات على Google Drive قبل التبديل إلى جهاز جديد.

وقال التقرير: "بدلاً من ذلك يمكن للمستخدمين ببساطة استخدام ميزة" نقل الدردشة "لنقل محادثتهم إلى هاتفهم الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة WhatsApp Chat Transfer قيد التطوير وتعمل الشركة على جلب هذه الميزة لتحديث مستقبلي للتطبيق.