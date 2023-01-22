شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعود بورصة العملات الرقمية FTX للعمل من جديد بعد إفلاسها؟.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي الجديد جون راي لصحيفة وول ستريت جورنال، إن بورصة العملات المشفرة المفلسة تدرس FTX إمكانية إحياء أعمالها.

وقال في مقابلة مع وول ستريت جورنال إن راي، الذي تولى زمام الأمور في نوفمبر، أنشأ فريق عمل لاستكشاف إعادة تشغيل بورصة FTX، البورصة الدولية الرئيسية للشركة.

كما قال الرئيس التنفيذي للصحيفة إنه سينظر فيما إذا كان إحياء بورصة FTX الدولية سوف يستعيد قيمة أكبر لعملاء الشركة مما قد يحصل عليه فريقه من مجرد تصفية الأصول أو بيع المنصة.

ارتفع رمز FTT الأصلي لشركة FTX بنسبة 30 % تقريبًا بعد التقرير، وفقاً لموقع gadgets360.

قال مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried في تغريدة، "أنا سعيد لأن السيد راي يتشدق أخيرًا في إعادة تشغيل البورصة بعد شهور من سحق مثل هذه الجهود!"

وأضاف بانكمان فرايد: "ما زلت أنتظر منه أن يعترف أخيرًا بأن FTX US قادرة على سداد ديونها وتعيد أموال العملاء إلى العملاء".

تم اتهام Bankman-Fried بسرقة مليارات الدولارات من عملاء البورصة لسداد الديون التي تكبدها صندوق التحوط الذي يركز على التشفير، Alameda Research وقد دفع بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال.

ومع ذلك ، لا يزال مستقبل أموال العملاء غير واضح، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت FTX في تقرير للدائنين إن المتسللين سرقوا حوالي 415 مليون دولار من العملات المشفرة من بورصاتها الدولية والأمريكية منذ إفلاسها في نوفمبر.