شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. مايكروسوفت تقدم عناصر تحكم صوتية متقدمة فى ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت مايكروسوفت دائمًا للمستخدمين بالتحكم في صوت التطبيقات الفردية التي يتم تشغيلها حاليًا، حتى Windows 10، تم وضع الميزة داخل رمز مكبر الصوت على الجانب الأيمن من شريط المهام، وكان كل ما يتعين على المستخدمين فعله هو النقر بزر الماوس الأيمن فوقه واختيار خيارات "ميكسر الصوت"، ولكن تغيرت الأمور مع Windows 11 وتم إخفاء التحكم في الصوت الموسع تحت تطبيق الإعدادات الذي كان على المستخدمين العثور عليه يدويًا.

ويبدو أن مايكروسوفت تقوم بإجراء تعديلات في هذا الصدد لأن أحدث إصدار من Windows Insider Preview لنظام التشغيل Windows 11 يعيد التحكم المتقدم في الصوت داخل رمز مكبر الصوت مباشرةً، وعلى الرغم من أن الشركة لم تؤكد رسميًا عنصر التحكم الجديد حيث لا يزال المستخدمون بحاجة إلى تمكينه من العلم التجريبي.

ما هو هذا التحكم الصوتي الجديد؟التحكم في الصوت الجديد هو في الأساس "ميكسر الصوت" الذي اعتدنا رؤيته مع الإصدارات القديمة من نظام التشغيل Windows، حيث إنه مجرد نسخة مجددة أو لنفترض أن إصدار Windows 11 من ذلك، وفي هذه الحالة ، أضافت مايكروسوفت رمزًا جديدًا أمام شريط تمرير التحكم في مستوى الصوت أسفل الإعدادات السريعة.

ويؤدي النقر فوقه إلى ظهور صفحة جديدة بها خيار تبديل الأجهزة وضبط مستويات الصوت للتطبيقات والخدمات المختلفة التي تعمل على الجهاز.

كيف تسهل الأمور على المستخدمينإذا كنت قد استخدمت ميسكر الصوت من قبل ، فيمكنك حينئذٍ فهم أهميته، إذا لم تقم بذلك ، يتيح لك خالط مستوى الصوت التحكم في مستوى الصوت لكل تطبيق، ويساعد هذا المستخدمين على كتم صوت أحد التطبيقات بشكل دائم أو ضبط حجم التطبيقات والألعاب المختلفة وما إلى ذلك مباشرةً من شريط المهام.

ويلاحظ أن الميزة لم تطرح بعد البنية المستقرة. يتم اختباره مع مختبرات تجريبية محددة تحت العلامة التجريبية.