شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض الشحنات العالمية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 28% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير جديد أن شحنات الحواسيب الشخصية العالمية تراجعت بمعدل قياسي بلغ 27.8٪ (على أساس سنوي) في الربع الرابع من عام 2022، لتصل إلى 65.2 مليون وحدة ، مع انخفاض شحنات 2022 بالكامل بنسبة 15٪ (على أساس سنوي).

ووفقًا لـ Counterpoint Research، أثرت الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي ، وزيادة ضغط التضخم ، وتجميد الطلب على أجهزة الكمبيوتر على سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية في عام 2022.

وقد واصلت لينوفو ريادتها للسوق في الربع الرابع من عام 2022 ولكن بحصة ثابتة بلغت 23.7 في المائة، و انخفضت شحناتها بنسبة 17 في المائة (على أساس سنوي) في عام 2022 لتستحوذ على 23.7 في المائة من حصة السوق.

وحصلت HP على المركز الثاني في الربع الرابع من عام 2022 بحصة 20.3 في المائة، وتراجعت شحناتها بنسبة 29 في المائة (على أساس سنوي) خلال الربع ، لكنها كانت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية الرئيسية الوحيدة التي سجلت نموًا إيجابيًا في الشحنات التسلسلية في الربع الرابع ، وفقًا للتقرير.

وعلاوة على ذلك ، كانت حصة Dell في السوق البالغة 16.7 في المائة هي الأدنى في الأرباع السبعة الماضية ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ طلب الشركات، وقال التقرير إن حصة Dell وأداء الشحن قد يتعرض لضغوط في عام 2023.

وشهدت أبل انخفاضًا ضئيلًا بنسبة 3 في المائة (على أساس سنوي) في الشحن في الربع الرابع من عام 2022 ، مما ساعد الشركة على إغلاق الكتاب بأداء ثابت في حجم الشحن لعام 2022، وعلاوة على ذلك ، أشار التقرير إلى أن طلب المستهلكين من المرجح أن يشهد انتعاشًا تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2023 ، يليه تباطؤ عملية الإحماء في مشتريات الشركات.

وقال التقرير إنه بالنظر إلى نجاح سلسلة M من Apple ، من المرجح أن تدخل وحدة المعالجة المركزية Oryon القائمة على الذراع من Qualcomm إلى السوق وتسخين زخم Windows-on-Arm في عام 2023.