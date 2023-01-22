شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنجح مايكروسوفت فى دمج الذكاء الاصطناعى بجميع منتجاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "Satya Nadella" عن أن شركته تخطط لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Chat GPT فى جميع منتجاتها، وإتاحتها كمنصات لشركات أخرى للبناء عليها.

ChatGPT هو برنامج دردشة أطلقته OpenAI فى نوفمبر 2022، وهو مبني على أساس عائلة GPT-3.5 من OpenAI من نماذج اللغات الكبيرة، ويتم ضبطه بتقنيات التعلم بالإشراف والتقوية، وتم إطلاق ChatGPT كنموذج أولي فى 30 نوفمبر 2022، وسرعان ما جذب الانتباه إلى ردودها وإجاباتها المفصلة فى العديد من مجالات المعرفة.

وأكد Nadella خلال مشاركته في الحدث السنوى للمنتدى الاقتصادي العالمي فى منتجع دافوس بسويسرا، أن الشركة تتجه بسرعة إلى أدوات التسويق من "Open AI" ، وهو مختبر الأبحاث وراء روبوتات الدردشة "Chatbot" و "ChatGBT"، ومولد الصور Dall-E2، الذي يحول مطالبات اللغة إلى صور جديدة.

وقالت الشركة، فى وقت سابق، إنها تمنح المزيد من العملاء إمكانية الوصول إلى البرامج الموجودة وراء هذه الأدوات من خلال منصة الحوسبة Azure.

أعلن Nadella أن "الهدف هو جعل (Azure) مكانًا لأي شخص يفكر في الذكاء الاصطناعي، أي جميع الشركات والمستخدمين النهائيين، بما في ذلك إتاحة GPT لمستخدمي الأعمال".

تجري مايكروسوفت محادثات متقدمة لزيادة استثماراتها في OpenAI، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

OpenAI هو مركز رائد في صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (Getty Images)

يجري المركز محادثات لبيع الأسهم الحالية في مناقصة من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بنحو 29 مليار دولار.

كان الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت متفائلاً أيضًا بشأن الإمكانات الاقتصادية الأوسع لأدوات مثل ChatGPT، والتي يمكنها إنشاء نص سريع الصوت بناءً على استعلامات قصيرة أو مطالبات.

تجاوز ChatGPT أكثر من مليون مستخدم خلال الأسبوع الأول من اطلاقة، ولا يزال الناس غير قادرين على التوقف عن الحديث عن هذا الذكاء الاصطناعي الفريد من نوعه ومشاركة تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من إنشاء أفكار فيديو لمنشئي المحتوى إلى مساعدة المطورين على اكتشاف الأخطاء في التعليمات البرمجية الخاصة بهم، يبدو أن ChatGPT لديها شيء صغير للجميع.

وقال "مثل هذه الأدوات ضرورية لتعزيز الإنتاجية البشرية وستزيد من النمو الاقتصادي والأجور للوظائف ذات الدخل المنخفض".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى شيء يغير منحنى الإنتاجية حقًا من أجل تحقيق نمو اقتصادي حقيقي".

وتابع: "الأشخاص الذين لديهم وظائف مكتبية يشاركون فيما يسمى" العمل المعرفي "ويجب عليهم تبني الأدوات الجديدة، بدلاً من افتراض أنهم سيسرقون وظائفهم".

واستشهد ناديلا بمثال مطوري البرمجيات الذين يستخدمون حاليًا أدوات لمساعدتهم في كتابة التعليمات البرمجية، مشيرًا إلى أن "أفضل طريقة للاستعداد لها هي عدم الرهان على هذه التكنولوجيا التي تساعدك في عملك وعملك".

فيما يتعلق بتأثير هذه الأدوات على صحيفة مثل وول ستريت جورنال ، قال ناديلا، "أعتقد أنهم سيكونون قادرين على كتابة مقالات رائعة في المستقبل على أساس (GPT) كنموذج لغوي يستخدم التعلم العميق لإنتاج الإنسان، مثل نص من تطوير الشركة الأمريكية (Open AI).

ودافع ناديلا عن استحواذ عملاق البرمجيات على شركة الألعاب Activision Blizzard بقيمة 75 مليار دولار، خاصة بعد تعرضها لانتقادات من سلطات مكافحة الاحتكار على جانبي المحيط الأطلسي، قائلاً إن "صفقته ستعزز المنافسة".

وفي وقت سابق قالت "مايكروسوفت" إنها لاعب صغير في تطوير ألعاب الفيديو وتحاول زيادة حجم استوديو تطوير الألعاب الخاص بها ولن تفضل ألعابها الخاصة على أجهزة "إكس بوكس"، وكانت قد رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية لمنع الصفقة، بينما فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مكثفًا حولها.