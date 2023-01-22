شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت الدردشة "ChatGPT" يكشف عن خطة ترقية باشتراك شهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الانتشار السريع واجتذاب العديد من المستخدمين خلال الأسابيع القليلة الماضية، كشف بعض مستخدمي روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي ChatGPT، أن الموقع عرض عليهم خطتين للاستخدام، الأولى مجانية كما هو الحال حالياً، والثانية احترافية باشتراك شهري، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الخيار حسبما نقلت العربية نت.

يأتي ذلك، بعدما أصبح ChatGPT، أحد بوابات العبور للجيل القادم من الإنترنت، سواء في كتابة محتوى احترافي أو في بناء صور بمجرد وضع مجموعة من الأسئلة لمحرك الذكاء الاصطناعي، والذي يقدم إجابات مبهرة لكل شيء.

وفيما تتيح لك الخطة المجانية استخدام ChatGPT بالطريقة التي كنت تستخدمها بها حتى الآن، ولكن الخطة الاحترافية الجديدة تتيح لك توسيع إمكانيات روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي مع توفر أسهل، وسرعات استجابة أسرع، و"أولوية الوصول إلى الميزات الجديدة".

وبينما تم رصد الخطة المدفوعة من قبل بعض الأشخاص، فإنه قد لا يظهر لجميع المستخدمين حتى وقت كتابة هذا التقرير، ولذلك من المحتمل أن تكون الإضافة مقصورة حالياً على بعض المستخدمين أو مواقع محددة، وفقاً لما ذكره موقع "India Express"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت شركة OpenAI، شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي التي تقف وراء ChatGPT، على قناة Discord الخاصة بها، قائمة انتظار للمستوى الاحترافي مع الامتيازات المذكورة أعلاه.

وعلى الرغم من أن OpenAI لم تكشف عن أي تفاصيل أسعار في ذلك الوقت، فقد تم إدراج الخطة الاحترافية مقابل 42 دولاراً أميركياً في الشهر.

يأتي ذلك، فيما أظهر تحليل حديث أن OpenAI يمكن أن تنفق أكثر من 100 ألف دولار في اليوم أو 3 ملايين دولار شهرياً على تكاليف التشغيل، لذلك كان تحقيق الدخل أمراً لا مفر منه.

وتتطلع الشركة أيضاً إلى تقديم الخدمة كواجهة برمجة تطبيقات قائمة على الحوسبة السحابية، ويمكن للشركات والمطورين دمجها في تطبيقاتهم وخدماتهم، وفرض رسوم على أساس الدفع لكل استخدام.