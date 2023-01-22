شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" تكشف عن أسرع كمبيوتر فى العالم.. هذه مواصفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة "أبل" الأميركية العملاقة عن أسرع جهاز كمبيوتر فى العالم، ويحتوي على أحدث معالج بيانات توصلت له الشركة، ويتفوق في مواصفاته على أي معالج بيانات آخر تمكن البشر من اختراعه واستخدامه في الحواسيب الشخصية حسبما نقلت العربية نت.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الكمبيوتر الجديد أسرع وأقوى بستة أضعاف ما كانت عليه الطرازات السابقة من حواسيب "أبل" المحمولة، وذلك بفضل معالج البيانات الأحدث في العالم الذي وضعته الشركة في هذا الكمبيوتر الجديد.

وكشفت الشركة النقاب عن جهاز (MacBook Pro) الجديد قبل أيام والذي يضم أسرع معالج بيانات يُستخدم في كمبيوتر محمول على مستوى العالم.

ويتم تشغيل أجهزة الكمبيوتر الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة بشرائح (M2 Pro) و(M2 Max)، وهي الرقائق الداخلية لعملاق التكنولوجيا والتي حلت محل تلك التي صنعتها شركة "إنتل" وتستخدم في كافة الحواسيب الأخرى التي لا تنتجها شركة "أبل".

ويحتوي (M2 Pro) على ما يقرب من 20% من الترانزستورات أكثر من (M1 Pro)، وضعف عرض النطاق الترددي للذاكرة الموحدة الموجودة في (M2)، وأسرع بنسبة تصل إلى 20% من وحدة المعالجة المركزية في (M1 Pro). بينما يعتبر (M2 Max) الأسرع في العالم، مع 10 مليارات ترانزستور أكثر من (M1 Max) وأكثر من ثلاثة أضعاف (M2).

ويبدأ سعر جهاز (MacBook) مقاس 14 بوصة بسعر 1999 دولاراً، فيما يبدأ طراز 16 بوصة من سعر 2499 دولاراً.

وقالت جريدة "ديلي ميل" إن إعلان شركة "أبل" عن هذه الحواسيب يوم الثلاثاء الماضي شكل مفاجأة للسوق والمراقبين، حيث إن "أبل" لديها أربعة أحداث إطلاق في عام واحد، حيث إن أول حدث ربيعي مقرر في مارس المقبل عندما تطلق أجهزة (iMac) وملحقاتها.

وقال نائب رئيس شركة آبل الأول لتقنيات الأجهزة، جوني سروجي، في بيان: "أبل فقط هي التي تبني SoCs مثل M2 Pro وM2 Max. إنها توفر أداء احترافياً لا يُصدق جنباً إلى جنب مع كفاءة الطاقة الرائدة في الصناعة".

ومع وجود وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات أكثر قوة، ودعم نظام ذاكرة موحد أكبر، ومحرك وسائط متقدم، تمثل الأجهزة الجديدة تطوراً مذهلاً في عالم الحواسيب المحمولة.

ويتكون (M2 Pro) من 40 مليار ترانزستور، بالإضافة إلى أنه يتميز بـ200 غيغا بايت من عرض النطاق الترددي الموحد للذاكرة وما يصل إلى 32 غيغا بايت من الذاكرة الموحدة المنخفضة.

وتقول "أبل" إن جهاز (MacBook Pro) المزود بـ(M2 Pro) أسرع بنسبة 40% من جهاز (MacBook) المزود بـ(M1 Pro) وأسرع بنسبة 80% من جهاز (MacBook) المزود بمعالج (Core i9) التي تنتجها شركة "إنتل".