شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس إنستجرام: الصور ستكون دائمًا "مهمة" للتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح آدم موسيري ، الرئيس التنفيذي لشركة Instagram في العام الماضى، أن منصة التواصل الاجتماعي لم تكن "تطبيقًا مجردا لمشاركة الصور" وأن التركيز سيكون على مقاطع الفيديو، حيث لم يكن هذا جيدًا مع الكثير من المصورين الذين شعروا أن Instagram يدفع مقاطع الفيديو أو Reels أو المزيد من محتوى الفيديو بشكل ما.

والآن ، اعترف موسيري بذلك، ففي سؤال تم طرحه على قصص Instagram الخاصة به ، قال موسى إن التركيز على الصور قد انخفض، وقال: "أعتقد أننا كنا نركز بشكل مفرط على الفيديو في عام 2022 ودفعنا الترتيب بعيدًا جدًا وأظهرنا بشكل أساسي عددًا كبيرًا جدًا من مقاطع الفيديو ولم يكن هناك صور كافية"، لدينا بالتأكيد عدد من المصورين الذين انزعجوا ".

وقال موسيري إن منصة التواصل الاجتماعي ستستمر في "الاعتماد" على مقاطع الفيديو لكنها لا تزال تقدر الصور، قال: "ستظل الصور دائمًا جزءًا من Instagram"، وأوضح أيضًا أن Instagram حاول تحقيق التوازن الصحيح بين الصور ومقاطع الفيديو.

وقال: "لقد حققنا التوازن منذ ذلك الحين ، لذا فإن أشياء مثل عدد المرات التي يحب فيها شخص ما الصور مقابل مقاطع الفيديو وعدد المرات التي يعلق فيها شخص ما على الصور مقابل مقاطع الفيديو متساوية تقريبًا ، وهي علامة جيدة على أن الأمور متوازنة".

وقال أيضًا إنه إذا شاهد الأشخاص المزيد من محتوى الفيديو على Instagram ، فذلك لأن مقاطع الفيديو هي "ما يدفع التفاعل العام بشكل أكبر".

وأكد موسيري أن الصور ستكون دائمًا جزءًا مهمًا من Instagram. "سيكون هناك دائمًا أشخاص يحبون ويهتمون بالعثور على الصور على Instagram وفي أي مكان آخر، وأريد أن أتأكد من أننا واضحون للغاية بشأن ذلك ".

ركز Instagram - واستثمر - بشكل كبير في Reels من أجل مواجهة المنافسة الشديدة التي ظهرت من TikTok في العامين الماضيين. حتى مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، اعترف بأن هيمنة TikTok جعلت الشركة تقوم ببعض التغييرات.