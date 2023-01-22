شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون ترفع قيمة اشتراكات بث الموسيقى فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترفع أمازون أسعار اشتراكات بث الموسيقى غير المحدودة فى أمازون ابتداءً من فبراير 2023، وسيرتفع سعر العضوية الفردية بمقدار دولار واحد، من 10 دولارات إلى 11 دولارًا شهريًا، وفقًا لتقرير digitartlend.

وسترتفع خطة الطالب بنفس المبلغ من 5 دولارات إلى 6 دولارات. تم الإعلان عن زيادات مماثلة في الأسعار في المملكة المتحدة وكندا ، على الرغم من أن سعر الخطة العائلية لم يتغير على ما يبدو.

وتأتى الزيادة بعد أقل من عام من آخر مرة رفعت فيها أمازون أسعار بث الموسيقى. في مايو 2022 ، زادت المبلغ الذي يجب على مشتركي Prime دفعه مقابل Amazon Music Unlimited ، من 8 دولارات إلى 9 دولارات شهريًا . لا تؤثر زيادات الأسعار المخطط لها في فبراير 2023 على ما سيدفعه الأعضاء الأساسيون.

فى صفحة الدعم الخاصة بها حيث يتم عرض الأسعار الجديدة بالتفصيل ، تقول أمازون إن الزيادات ستساعدنا في توفير المزيد من المحتوى والميزات لك، وتأتى هذه الخطوة في أعقاب زيادة أسعار متطابقة تقريبًا لـ Apple Music ، والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2022. بناءً على تعليقات من الرئيس التنفيذي لشركة Spotify ، دانيال إيك ، يتوقع المراقبون على نطاق واسع أن تقوم خدمة الموسيقى المتدفقة الأكثر شعبية في العالم بالشيء نفسه في المستقبل القريب.

ولا تزال عروض موسيقى أمازون واحدة من أكثر العروض انتقائية في مشهد البث. بالإضافة إلى وصولها الكامل ، Amazon Music Unlimited - والتي تتضمن مسارات بصوت عالي الدقة بلا ضياع بالإضافة إلى Dolby Atmos Music و Sony 360 Reality Audio - فهي تقدم أيضًا مستوى لعضوية Prime وإعلان مجاني الطبقة المدعومة تسمى Amazon Music Free.

وتعد Amazon Music أيضًا المزود الافتراضي للموسيقى على أجهزة Amazon ، بما في ذلك خط مكبرات الصوت الذكية Echo وشاشات Echo Show الذكية وأجهزة وسائط بث Fire TV .