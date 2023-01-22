شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Voice يزيل ميزة "الردود الذكية" على أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل تحديثًا جديدًا لمنصتها الصوتية في متجر Play ومتجر أبل App Store، حيث أزال آخر تحديث لـ Google Voice ميزة من التطبيق على كل من أندرويد و iOS، حيث أن اقتراحات الرد الذكي هي ميزة قدمها عملاق التكنولوجيا إلى تطبيق Google Voice في فبراير 2022.

وتؤكد ملاحظات إصدار Google Voice على متجر Play ومتجر التطبيقات الإزالة: "الرد الذكي لم يعد مدعومًا"، ولم تقدم جوجل أي شرح محدد لإزالة الميزة ويبدو أنه تغيير من جانب الخادم.

ما هي ميزة الردود الذكية Google Voice

تتمتع هذه الميزة بالقدرة على الحكم على آخر رسالة مستلمة واقتراح المستخدمين بما يصل إلى ثلاثة ردود سياقية، تظهر الحبوب التي تحتوي على الردود فوق حقل "اكتب رسالة" في تطبيق Google Voice، باستخدام ميزة الرد الذكي ، كان المستخدمون قادرين على إرسال الرسائل على الفور من خلال النقر على هذه الحبوب.



لماذا أزالت جوجل الميزةقد تعتبر جوج خدمة Voice على أنها خدمة اتصال مؤسسية أولاً تهدف في المقام الأول إلى الأنشطة التجارية، في مثل هذه الحالة ، قد لا تكون الرسائل النصية أولوية لأن التطبيق ظل يفتقر إلى دعم RCS، قد يكون هذا هو سبب قيام الشركة بإزالة "الرد الذكي" من تطبيق Google Voice.





اقتراحات الرد الذكي: Avialabiltyلا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى اقتراحات الرد الذكي كجزء من الإخطارات. ومع ذلك ، سيكون هذا في الأساس قدرة أندرويد. قد تراها Google كميزة على مستوى النظام وقد لا تنفذها بشكل منفصل لكل تطبيق فردي. سيظل المستخدمون قادرين على الوصول إلى الردود الذكية في رسائل Google و Gmail وحتى تعليقات محرر مستندات Google.

وقال ساندر بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة Google ، في مذكرة للموظفين إن الشركة ستلغي حوالي 12000 وظيفة ، أي أكثر من 6٪ من قوتها العاملة العالمية.

ستؤثر عمليات التسريح على الفرق في جميع أنحاء الشركة بما في ذلك وظائف التوظيف والشركات ، بالإضافة إلى بعض فرق الهندسة والمنتجات. وفقًا لـ Bloomberg ، أكدت Google أن هذه التخفيضات في الوظائف عالمية وستؤثر على الموظفين الأمريكيين على الفور.