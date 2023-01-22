شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزات إنستجرام الجديدة للمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إنستجرام المملوك لـ "ميتا" عن ميزات جديدة لمستخدميه المراهقين وغيرهم، مما يمنحهم مزيدًا من التحكم فى الوقت الذى يقضونه فى التطبيق وما يرونه.

يتضمن ذلك الوضع الهادئ الذى يعمل على إسكات الإشعارات، ويتم توسيع الزر "غير مهتم" الآن ليشمل المزيد من المستخدمين، مما يسمح للمستخدمين بإخفاء كلمة معينة من خلاصتهم وتحديث أدوات الرقابة الأبوية.

"الوضع الهادئ" لمساعدة المستخدمين على التركيز على العالم الحقيقي

يقدم إنستجرام "الوضع الهادئ" لمساعدة المستخدمين على التركيز ووضع الحدود مع الأصدقاء والمتابعين على التطبيق.

بمجرد قيام المستخدمين بتمكين الوضع الهادئ، لن يتلقوا أى إعلامات حتى يتم إيقاف تشغيل الوضع.

علاوة على ذلك ستتغير حالة النشاط إلى "فى الوضع الصامت"، وسيتم إرسال رد تلقائى إذا أرسل شخص ما رسالة.

يمكن للمستخدمين تعيين ساعات الوضع الهادئ وفقًا لجدولهم الزمني، وبمجرد انتهاء الإطار الزمني، سيعرض التطبيق ملخصًا سريعًا للإشعارات الفائتة.

سيكون الوضع الصامت مفتوحًا لجميع المستخدمين، ولكن سيُطلب من المراهقين استخدامه إذا وجدوا أنهم يقضون وقتًا طويلاً على التطبيق فى وقت متأخر من الليل.

يقول إنستجرام إن المراهقين طلبوا ميزة تساعدهم فى قضاء بعض الوقت من التطبيق والتركيز على أشياء أخرى.

سيتم توفير "الوضع الهادئ" لأول مرة للمستخدمين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا اليوم وسيتم طرحه قريبًا فى مناطق أخرى.

منح المستخدمين مزيدًا من التحكم فيما يرونه

يقدم إنستجرام خيارات جديدة للمستخدمين وخاصة المراهقين، لإخبار الخوارزمية بما لا يحبونه للحصول على توصيات أفضل.

لم يكن هناك خيار لكراهية المنشور، ولكن الآن مع خاصية "غير مهتم"، يمكن للمستخدمين إخبار إنستجرام أنهم غير مهتمين بالمنشور المعروض على صفحة الاستكشاف.

علاوة على ذلك يمكن للمستخدمين تحديد منشورات متعددة ووضع علامة عليها "غير مهتم" لإخفائها.

عندما يضع المستخدم علامة على منشور على أنه غير مهتم، سيحاول إنستجرام عرض عدد أقل من تلك المنشورات فى إكسبلور.

فى وقت سابق قدم إنستجرام القدرة على إخفاء التعليقات والرسائل المباشرة التى لها كلمة معينة.

يمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء المنشورات الموصى بها، بما فى ذلك البكرات التى قد تتضمن كلمات أو رموز تعبيرية أو علامات تصنيف يريد المستخدمون تجنبها.

لإخفاء المنشورات الموصى بها كل ما يحتاجه المستخدم هو التوجه إلى قسم "الكلمات المخفية" ضمن إعدادات الخصوصية ووضع الكلمات أو الرموز التعبيرية أو علامة التصنيف التى لا يريدها فى خلاصته.

مزيد من التحكم للآباء

بالإضافة إلى تحسين تجربة المراهقين قدم إنستجرام أيضًا بعض الميزات لمساعدة الآباء فى متابعة مراقبة أطفالهم على إنستجرام.

يمكن للوالدين رؤية خصوصية أطفالهم وإعدادات حسابهم وسيتلقون إشعارًا عندما يغير الطفل الإعدادات. علاوة على ذلك سيتمكن الآباء من عرض الحسابات التى حظرها طفلهم.