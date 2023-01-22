شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن تعاونها مع لجنة المنافسة الهندية بعد قرار تغريمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد يوم من رفض المحكمة العليا قبول التماس من جوجل للطعن في أمر من محكمة الاستئناف لقانون الشركات الوطنية (NCLAT) بدفع 10% من الغرامة البالغة 1337.76 كرور روبية التي فرضتها لجنة المنافسة الهندية (CCI) على نظام أندرويد الأساسي، قال عملاق التكنولوجيا إنه سيتعاون مع وكالة مكافحة الاحتكار.

أضاف" نظل ملتزمين تجاه مستخدمينا وشركائنا وسنتعاون مع CCI في المضي قدمًا. نقلت وكالة أنباء رويترز عن متحدث باسم جوجل قوله "إننا نراجع تفاصيل قرار الأمس الذي يقتصر على إيجاد حل مؤقت ولم نقرر مزايا استئنافنا".

في العام الماضي فرضت CCI غرامة إجمالية قدرها 2273 كرور روبية على جوجل في طلبين مختلفين.

كانت الغرامة الأولى 1.337 كرور روبية لإساءة استغلال موقعها المهيمن في النظام البيئي للأجهزة المحمولة بنظام أندرويد، وكانت الغرامة الثانية 936 كرور روبية لإساءة استخدام احتكارها من خلال متجر بلاى.

نقلت جوجل قانون NCLAT الذي يسعى إلى البقاء في الأمر على الغرامة البالغة 1.337 كرور روبية، ومع ذلك، طلبت المحكمة من جوجل في الهند إيداع 10% من الغرامة. بعد ذلك نقلت جوجل المحكمة العليا، التي رفضت أيضًا تعليق الغرامة وفقا لما نقله gadgetnews.

حتى أن جوجل قالت إن أجزاء الأمر الصادر ضدها تم نسخها من قرار الاتحاد الأوروبي ضدها.

وقالت هيئة قضائية يرأسها رئيس القضاة "دي واي تشاندراشود" إلى جانب مع القضاة "بي.سي. ناراسيمها "و"جي بي بارديوالا "، إن النتائج التي توصلت إليها غرفة التجارة والصناعة لا يمكن القول إنها بدون اختصاص قضائي أو بها خطأ واضح.

كما وجهت المحكمة إلى NCLAT للتخلص من استئناف جوجل بحلول 31 مارس. كما منحت جوجل سبعة أيام لإيداع 10% من العقوبة.

جادلت جوجل سابقًا بأن توصيات CCI على أندرويد ستوجه ضربات إلى مجالات مثل "الأمان عبر الإنترنت والقدرة على تحمل التكاليف وحالات الاستخدام الموسعة للموجة التالية من المستخدمين".

الهند لديها 700 مليون مستخدم أندرويد، تقول " جوجل لن تكون قادرة على توفير نفس المستوى من الأمان والخصوصية لـ "forks" Android التي توفرها مع نظامها الإيكولوجي الخاص".

وقالت أيضًا إن التوصيات ستجعل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد باهظة الثمن في الهند.