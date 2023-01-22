شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاي و8 شركات أخرى يكرهون أبل ويصفونها بـ"شركة ضارة".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تورط العديد من مطوري التطبيقات البارزين في نزاع مرير مع أبل حول سياسات متجر التطبيقات، بما في ذلك Epic Games - مطور اللعبة الشهيرة Fortnite - في خضم معركة قانونية حول فرض أبل عمولة من مطوري التطبيقات وعدم السماح بعمليات الشراء داخل التطبيق.

حتى أن إيلون ماسك "هدد" بالدخول في حرب مع شركة آبل - والتي تبين أنها كانت خدعة رطبة إلى حد ما، والآن ، كتبت Spotify وثماني شركات أخرى خطابًا وصفوا فيه شركة أبل بأنها شركة ضارة.





شكوى إلى مفوضية الاتحاد الأوروبيووفقًا لتقرير صادر عن Macrumors ، تم توقيع الرسالة من قبل الرؤساء التنفيذيين لشركة Basecamp و Deezer و Proton و Schibsted و Spotify و European Publishers Council (EPC) و France Digitale و News Media Europe.

وفي الرسالة الموجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر ، قالت الشركات: "لسنوات ، فرضت أبل قيودًا غير عادلة على أعمالنا، هذه القيود تعرقل تنميتنا وتضر المستهلكين الأوروبيين، وتشمل ربط App Store بالدفع المملوك لشركة أبل النظام ، مع العمولات الزائدة لمطوري التطبيقات ؛ وإنشاء عقبات مصطنعة تمنع أعمالنا من التواصل بحرية مع عملائنا ؛ والقيود المفروضة على وصول المطورين إلى بيانات مستخدميهم ؛ وإجراء تغييرات متقلبة على البنود والشروط ".

كما اتهمت الشركات أبل بالتربح من ممارساتها الاحتكارية، وأشار الخطاب إلى أن "أبل تستفيد من موقعها الاحتكاري على نظامها البيئي للجوال وتستخلص إيجارات باهظة من مطوري التطبيقات الذين ليس لديهم خيار سوى البقاء على متجر التطبيقات للوصول إلى المستهلكين الأوروبيين".

ودعت الشركات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" لإنهاء "سلوكيات أبل التعسفية"، فيما أقر الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا للأسواق الرقمية وقالت الشركات إن "الاتحاد الأوروبي لديه الفرصة لأخذ زمام المبادرة ، ولكن يجب أن يتصرف بسرعة ، لأن كل يوم يمر يمثل خسارة للابتكار ورفاهية المستهلكين الأوروبيين . "