شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورصة السقوط.. خريطة تسريح الموظفين فى عمالقة التكنولوجيا بوادى السيليكون خلال 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة على موظفي التكنولوجيا، حيث فقد الآلاف من محترفي تكنولوجيا المعلومات وظائفهم في الأشهر الأخيرة، ومنذ بداية عام 2023 ، تقدر Crunchbase أن حوالي 91000 عامل في صناعة التكنولوجيا فقدوا وظائفهم.

ويصف العديد من المحللين أن عام 2023 سيكون "أسوأ عام على الإطلاق" لموظفي تكنولوجيا المعلومات، حيث حدثت تخفيضات غير مسبوقة في الوظائف في كل من الشركات الناشئة وبعض أكبر الشركات، وتصل الأرقام في Big Tech إلى الآلاف، و فيما يلي أكبر تخفيضات في الوظائف التكنولوجية خلال الشهرين الماضيين.





أمازون: 18 ألف موظفبدأت أمازون ، أحد أكبر أرباب العمل في الولايات المتحدة ، بطرح عمليات تسريح العمال ببطء مما أثر على 10000 موظف في نهاية عام 2022، وقد بدأت عمليات الاستغناء عن الوظائف هذه بفرق تعمل على قطاعي ألعاب Alexa smart home و Luna cloud التابعة للشركة.

وبحلول يناير 2023 ، تضخم هذا العدد إلى 18000 عامل منتشرين عبر الأقسام، حيث أعلن الرئيس التنفيذي آندي جاسي عن خبر التسريح في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين تمت مشاركتها عبر الإنترنت بعنوان "تحديث من الرئيس التنفيذي آندي جاسي بشأن إلغاء الأدوار".

وقال جاسي في الرسالة الإلكترونية إنه قرر إجراء تخفيضات إضافية بعد الاجتماع مع القادة في الشركة لمناقشة طرق خفض التكاليف وسط اقتصاد متزعزع وتحديد الأولويات ، "ما هو الأكثر أهمية للعملاء وصحة أعمالنا على المدى الطويل".





جوجل: 12ألف موظفقال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل في مذكرة للموظفين إن جوجل ستلغي 12 ألف وظيفة، وسيؤثر فقدان الوظائف على الفرق في جميع أنحاء الشركة بما في ذلك وظائف التوظيف والشركات ، وكذلك بعض فرق الهندسة والمنتجات.

كما أن تسريح العمال عالمي وسيؤثر على الموظفين الأمريكيين على الفور، و في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين ، قال الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي إن الشركة "ستزيد من تركيزنا ، وتعيد هندسة قاعدة التكلفة لدينا ، وتوجه مواهبنا ورؤوس أموالنا إلى أعلى أولوياتنا.

وقال إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت بنا إلى هنا"، و كتب بيتشاي في رسالة البريد الإلكتروني: "هذه لحظات مهمة لشحذ تركيزنا ، وإعادة هندسة قاعدة التكلفة لدينا ، وتوجيه مواهبنا ورأس المال إلى أعلى أولوياتنا".





"ميتا" : 11 ألف موظف بعد أشهر من التلميحات ، أعلنت شركة Meta الأم لفيس بوك أنها ستسرح 11000 موظف ، أو حوالي 13 ٪ من قوتها العاملة ، في أول تسريح جماعي كبير في تاريخ الشركة في نوفمبر 2022، وجاءت تخفيضات الوظائف نتيجة لركود نمو المستخدمين وما هو مصطلح على محور حريص على "metaverse ،"، وقد خسر سهم الشركة أكثر من 70٪ من قيمته خلال العام، و كتب مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي في إحدى المدونات: "لم تعود التجارة عبر الإنترنت فقط إلى الاتجاهات السابقة ، ولكن الانكماش الاقتصادي الكلي ، والمنافسة المتزايدة ، وخسارة إشارة الإعلانات تسببت في انخفاض عائداتنا كثيرًا عما كنت أتوقعه".





إنتل: أكثر من 10ألف موظف تعمل شركة Intel Corp العملاقة على خفض الوظائف وإبطاء الإنفاق على المصانع الجديدة في محاولة لتوفير 3 مليارات دولار، وتأمل الشركة في توفير ما يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، وتقول التقارير أن تخفيضات الوظائف قد تتجاوز 10000.





مايكروسوفت: 10 آلاف موظفقالت شركة مايكروسوفت إنها ستلغي 10000 وظيفة بنهاية مارس من هذا العام أو حوالي 5٪ من قوتها العاملة، وسيؤدي هذا إلى تحميل 1.2 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية، وقال الرئيس التنفيذي ناديلا في منشور مدونة وبريد إلكتروني داخلي للموظفين أن الشركة ستستمر في التوظيف في "المجالات الاستراتيجية الرئيسية".





Salesforce: 8000أصدر الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce مارك بينيوف، إعلانًا رسميًا يكشف عن التخفيضات التي أثرت على 10٪ من موظفي الشركة في خطاب موجه إلى الموظفين في وقت سابق من هذا الشهر، وتأثر ما يصل إلى 8000 موظف بسبب تخفيضات الوظائف.

حيث أن السبب المعطى للتخفيضات هو إلى حد كبير نفس السبب في معظم شركات التكنولوجيا الأخرى: لقد أفرطت شركة Salesforce في توظيفها وسط طفرة عصر الوباء في إنتاجية العمل عن بُعد، وقد بلغ عدد موظفي Salesforce حوالي 80،000 ، أي ما يقرب من ضعف 48000 عامل كان لديهم قبل الوباء، وكتب بينيوف: "مع تسارع عائداتنا خلال الوباء ، قمنا بتوظيف عدد كبير جدًا من الأشخاص مما أدى إلى هذا الانكماش الاقتصادي الذي نواجهه الآن ، وأنا أتحمل المسؤولية عن ذلك".





HP: حوالي 6 آلاف وظيفةأصدرت HP بيانًا قالت فيه إنها ستسرح في مكان ما حوالي 4000 إلى 6000 وظيفة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وجاء هذا الإعلان بعد الأرباح حيث انخفضت مبيعات HP بأكثر من 11٪ على أساس سنوي، وقالت الشركة: "تتوقع الشركة خفض إجمالي عدد الموظفين العالمي بحوالي 4000 إلى 6000 موظف"، ووفقًا للوثيقة نفسها ، تقول HP إن عمليات التسريح والجهود الإضافية لخفض التكاليف ستؤدي إلى توفير إجمالي سنوي في معدل التشغيل يبلغ 1.4 مليار دولار على الأقل بحلول نهاية عام 2025.





Seagate:حوالي 3 آلاف موظفصرحت شركة Seagate Technology ، أكبر شركة لتصنيع محركات الأقراص الثابتة للكمبيوتر ، بأنها تتخلص من حوالي 3000 وظيفة، فيما تضرر موردو أجهزة الكمبيوتر ، بما في ذلك Seagate و Intel ، بشدة من تباطؤ الإنفاق على الأجهزة.

وقال الرئيس التنفيذي Dave Mosley إن العملاء يجلسون على كومة من المخزون الإضافي ، مما يضر بالطلبات ويؤثر على الأداء المالي لشركة Seagate، و هذا يستلزم تخفيضات، وقال: "لقد اتخذنا إجراءات سريعة وحاسمة للاستجابة لظروف السوق الحالية وتعزيز الربحية على المدى الطويل".