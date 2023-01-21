شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم خسر تويتر في أرباح الإعلانات بالأشهر الأخيرة من 2022؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفض كبار المعلنين على تويتر إنفاقهم بعد استحواذ إيلون ماسك ، وفقًا لتقديرات جمعتها شركة الأبحاث Pathmatics لرويترز ، في أحدث صدمة لمصدر إيرادات الشركة المهيمن، حيث أوقف 14 معلنًا من أفضل 30 معلنًا على تويتر جميع الإعلانات على المنصة بعد أن تولى ماسك المسؤولية في 27 أكتوبر ، وفقًا لتقديرات باثماتيكس.

فيما خفض أربعة معلنين الإنفاق بين 92٪ و 98.7٪ من الأسبوع الذي سبق الاستحواذ على Musk حتى نهاية العام، وبشكل عام ، انخفض الإنفاق الإعلاني من قبل أكبر 30 شركة بنسبة 42٪ إلى ما يقدر بنحو 53.8 مليون دولار لشهري نوفمبر وديسمبر مجتمعين ، وفقًا لـ Pathmatics ، على الرغم من زيادة الإنفاق من قبل ست منها.

وقال باثماتيكس إن الأرقام التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا على إعلانات تويتر هي تقديرات، وتعتمد الشركة في تقديراتها على التقنيات التي تتبع الإعلانات على متصفحات سطح المكتب وتطبيق تويتر بالإضافة إلى تلك التي تحاكي تجربة المستخدم.

لكن الشركة قالت إن هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان الصفقات التي قد يتلقاها المعلنون من تويتر ، أو الاتجاهات والحسابات المروجة، وقالت باثماتيكس في رسالة بالبريد الإلكتروني "من المحتمل أن تكون بيانات الإنفاق أعلى بالنسبة لبعض العلامات التجارية" إذا كان تويتر يقدم حوافز.

فيما ذكرت The Information ، نقلاً عن التفاصيل التي شاركها أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لإعلانات تويتر في اجتماع للموظفين يوم الأربعاء ، أن إيرادات الربع الرابع من تويتر انخفضت بنحو 35 ٪ على أساس سنوي بسبب الركود في الإعلانات.

وقد سجل موقع تويتر خسارة قدرها 270 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ، بإجمالي إيرادات بلغ حوالي 1.18 مليار دولار، وتُظهر تقديرات The Pathmatics استمرار الاضطرابات في تدفق الإيرادات الرئيسي لتويتر مع اقتراب عام 2023 ، بقيادة تراجع من العلامات التجارية الاستهلاكية الكبرى.