شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعرض روبوت دردشة جديد لمواجهة مخاوفها من ضغط ChatGPT.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشعر Google بالضيق من ChatGPT من OpenAI حيث استحوذ روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعى على عالم التكنولوجيا خلال الشهرين الماضيين ، ويمكنه تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يبحثون عنها بتنسيق سهل الفهم.

، وترى Google أن ChatGPT يمثل تهديدًا لأعمال البحث الخاصة بها وقد غيرت الخطط وفقًا لذلك خلال الأسابيع العديدة الماضية ، وفقًا لصحيفة The New York Times ونقلها engadget.

ويزعم التقرير أن المدير التنفيذي سوندار بيتشاي قد أعلن عن "رمز أحمر" وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، ويقال إن Google تستعد لإظهار ما لا يقل عن 20 منتجًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وروبوت دردشة لمحرك البحث الخاص بها هذا العام ، مع تعيين البعض على الأقل لأول مرة في مؤتمر فى مايو.

ووفقًا لمجموعة الشرائح التي شاهدتها صحيفة التايمز ، من بين مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها Google ، هناك أداة لتوليد الصور ، ونسخة مطورة من AI Test Kitchen (تطبيق يستخدم لاختبار النماذج الأولية) ، ووضع الشاشة الخضراء على غرار TikTok لموقع YouTube و أداة يمكنها إنشاء مقاطع فيديو لتلخيص المقاطع الأخرى.

كما يوجد في طور الإعداد ميزة بعنوان Shopping Try-on (ربما تشبه إحدى الشركات التي طورتها Amazon ) ، ومنشئ خلفية لهواتف Pixel وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعى يمكن أن تسهل على المطورين إنشاء تطبيقات Android.

وبحسب ما ورد ، استدعى بيتشاي مؤسسي Google لاري بيدج وسيرجي برين الشهر الماضي للقاء القادة الحاليين ، ومراجعة خطط الذكاء الاصطناعي وتقديم المدخلات، و لم يكن لدى الثنائي الكثير من المشاركة اليومية مع الشركة منذ عام 2019 ، حيث يركزون على مشاريع أخرى.

وحاولت Google تسريع عمليات الموافقة على المنتجات ، بما في ذلك الفحوصات للتأكد من أن التكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عادلة وأخلاقية ، على حد زعمها. بالإضافة إلى ذلك ، يقال إن الشركة تقوم بتعديل مستويات المخاطر التي تكون على استعداد لتحملها أثناء طرح هذه التكنولوجيا، ويبدو أن أولويات العرض التوضيحي لبرنامج chatbot الخاص بالبحث تتضمن السلامة والدقة وحجب المعلومات الخاطئة. ومع ذلك ، بالنسبة للمنتجات والأدوات الأخرى التي تعمل عليها Google ، فإن لديها "حدًا أدنى وستحاول كبح المشكلات المتعلقة بالكراهية والسمية والخطر والمعلومات المضللة بدلاً من منعها" ، حسبما ذكرت صحيفة التايمز .

وفي الآونة الأخيرة ، توخت Google بعض الحذر عندما يتعلق الأمر بالكشف عن منتجات جديدة، وبحسب ما ورد ذكر عرض الشرائح " حقوق النشر والخصوصية ومكافحة الاحتكار" باعتبارها المخاطر الرئيسية لتقنية الذكاء الاصطناعي، ويقال إنه قد لاحظ أن هناك حاجة إلى حلول لمنع المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر ومنع مشاركة معلومات التعريف الشخصية.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، كان هناك رد فعل عنيف ضد تعامل Google مع أخلاقيات الذكاء الاصطناعى، و قال Timnit Gebru و Margaret Mitchell ، وهما باحثان بارزان في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ، إن Google طردتهما، واتهم Gebru و Mitchell Google بفرض رقابة على الأبحاث التي تنتقد نماذج تعلم اللغة للذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك المخاوف من أنها ترميز التحيزات الموجودة في بيانات التدريب.

وكتب الباحثون في ورقة بحثية أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى "نماذج ترمز للجمعيات النمطية والمهينة على أساس الجنس والعرق وحالة الإعاقة" ، ويمكن أن تتضمن مجموعات بيانات التدريب معلومات خاطئة أيضًا، وغادر باحثان أخلاقيان بارزان موقع Google في أوائل العام الماضي بعد رحيل جيبرو وميتشل.





وليس من الصعب فهم سبب كون Google في حالة ذعر من ChatGPT لسبب واحد ، في وقت سابق من هذا الشهر ، اقترحت التقارير أن Microsoft ( مستثمر OpenAI ) تخطط لدمج بعض تقنيات ChatGPT التي تعمل بالطاقة في Bing، وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها ستدمج قريبًا ChatGPT في خدمة Azure OpenAI.

ويأتى أحدث تقرير حول استجابة Google لـ ChatGPT بعد إعلان الشركة عن تسريح 12000 شخص ، وكتب بيتشاي في مذكرة إلى الموظفين: "أنا واثق من الفرصة الهائلة التي أمامنا بفضل قوة مهمتنا ، وقيمة منتجاتنا وخدماتنا ، واستثماراتنا المبكرة في الذكاء الاصطناعي". "لالتقاطها بالكامل ، سنحتاج إلى اتخاذ خيارات صعبة."

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة تستعد للكشف عن "بعض التجارب الجديدة تمامًا للمستخدمين والمطورين والشركات، ولدينا فرصة كبيرة أمامنا مع الذكاء الاصطناعي عبر منتجاتنا ونحن على استعداد للتعامل معها بجرأة ومسؤولية."