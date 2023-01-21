شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يعثرون على نيزك يبلغ وزنه 17 رطلاً فى القارة القطبية الجنوبية الجليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل فريق جريء من العلماء الظروف القاسية لصحراء القارة القطبية الجنوبية الجليدية لاستعادة خمسة أحجار نيزكية جديدة، بما في ذلك صخرة فضائية ضخمة يبلغ وزنها 17 باوندًا تقريبًا، وفقا لتقرير spaces.

وتضمن فريق العلماء متحف فيلد وباحثة جامعة شيكاغو ماريا فالديز، الذين قدروا أنه من بين 45000 نيزك تم استردادها حتى الآن من الأراضي القاحلة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، كان 100 فقط أو نحو ذلك بحجم أكبر عضو في هذه المسافة الجديدة ، الذي يزن 16.7 رطل (7.6 كجم).

وقال فالديز في بيان: "الحجم لا يهم بالضرورة عندما يتعلق الأمر بالنيازك، وحتى النيازك الصغيرة يمكن أن تكون ذات قيمة علمية بشكل لا يصدق ، لكن بالطبع ، العثور على نيزك كبير مثل هذا أمر نادر ومثير حقًا" .

كان الفريق، بقيادة Vinciane Debaille، عالم الكواكب في جامعة Libre de Bruxelles (FNRS-ULB) في بلجيكا ، أول من اكتشف مواقع النيازك المحتملة الجديدة التي تم تعيينها باستخدام صور الأقمار الصناعية

وقال ديبايل في البيان: "إن الذهاب في مغامرة لاستكشاف مناطق مجهولة أمر مثير ، لكن كان علينا أيضًا أن نتعامل مع حقيقة أن الواقع على الأرض أصعب بكثير من جمال صور الأقمار الصناعية".

وخطط الفريق لرحلتهم في صيف القارة القطبية الجنوبية ، في أواخر ديسمبر، لكن درجات الحرارة في المنطقة لا تزال تحوم حول 14 درجة فهرنهايت (أقل من 10 درجات مئوية)، قال فالديز إنه في بعض النقاط أثناء المهمة ، كانت القارة القطبية الجنوبية في الواقع أكثر دفئًا من شيكاغو ، لكن الطقس كان أكثر حدة بالنسبة للفريق بسبب الأيام التي قضاها في ركوب عربات الثلوج والرحلات عبر الحقول الجليدية والليالي التي يقضيها النوم في الخيام.

ومع مثل هذه الظروف المتجمدة حتى في منتصف الصيف ، قد تبدو القارة القطبية الجنوبية مكانًا غير محتمل أن يختاره أي شخص لزيارته ، ولكن بالنسبة لصائدي النيازك مثل هذا الفريق ، فإن هذا المشهد المتجمد يوفر فرصًا فريدة من نوعها. ذلك لأن القارة القطبية الجنوبية هي واحدة من أفضل المواقع في جميع أنحاء العالم للبحث عن النيازك.

والقارة القطبية الجنوبية هي صحراء ذات مناخ جاف ، مما يقلل من كمية العوامل الجوية التي تتعرض لها النيازك. أيضًا ، عبر المناظر الطبيعية الثلجية البيضاء ، يبرز اللون الأسود لهذه الصخور الفضائية عندما تكون على سطح المنطقة.

والظروف في أنتاركتيكا مواتية حتى لاكتشاف النيازك التي ربما غرقت تحت الجليد والثلج، وذلك لأن الحركة المتماوجة للأنهار الجليدية التي تتحرك ضد الصخور يمكن أن تعيد كشف النيازك بالقرب من السطح.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن إنكار أن أكبر نيزك استعاده الفريق هو ضخم ، إلا أنه بعيد عن أكبر أو أضخم مثال على مثل هذه الصخور الفضائية للوصول إلى سطح الأرض.

وهذا الرقم القياسي يحتفظ به نيزك هوبا في ناميبيا. يبلغ طول هوبا 9 أقدام (2.7 مترًا) وعرضه 9 أقدام وسمكه 3 أقدام (0.9 مترًا) ويزن حوالي 66 طنًا أو 132،000 رطل (60،000 كجم). وهذا أثقل بنحو 7765 مرة من نيزك القطب الجنوبي المكتشف حديثًا.