شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن خطط Alphabet لتسريح 12 ألف موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Alphabet، الشركة الأم لـ Google، إنها ستسرح 12 ألف موظف، أي نحو 6% من موظفي الشركة حول العالم حسبما نقلت CNBC.

هذا وكانت كل من Amazon وMicrosoft قد أعلنتا سابقاً تسريح 18 ألفا، و10 آلاف موظف على الترتيب.

وأخبر الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، الموظفين في رسالة بريد إلكتروني أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة عن القرارات التي قادتنا إلى هنا".

وأضاف بيتشاي: "هذه لحظات مهمة لشحذ تركيزنا، وإعادة هندسة قاعدة التكلفة لدينا، وتوجيه مواهبنا ورأسمالنا نحو أولوياتنا".