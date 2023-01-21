شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة استرداد الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ على Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون حذف الملفات المهمة عن طريق الخطأ تجربة محبطة ومرهقة، ولكن لحسن الحظ، هناك طرق لاستعادتها على Windows 11، وفيما يلى دليل تفصيلى حول كيفية العثور على الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ واستعادتها على Windows 11.

المتطلبات الأساسية:

يجب أن يكون لديك نسخة احتياطية حديثة من ملفاتك أو برنامج استرداد الملفات مثبتًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل متابعة عملية الاسترداد.

لا ينبغى استبدال الملفات المحذوفة بملفات جديدة، وإلا فلن ينجح الاسترداد.

دليل خطوة بخطوة:

ابحث عن الملفات المحذوفة فى سلة المحذوفات. إذا وجدت الملفات، فيمكنك استعادتها بالنقر بزر الماوس الأيمن عليها واختيار "استعادة".

1. افتح "سلة المحذوفات" بالنقر المزدوج على أيقونتها على سطح المكتب أو بالبحث عنها فى قائمة البداية.

إذا لم تكن الملفات فى سلة المحذوفات، يمكنك استخدام برنامج استرداد الملفات لفحص جهاز الكمبيوتر بحثًا عن الملفات المحذوفة. تتضمن بعض خيارات برامج استعادة الملفات الشائعة Recuva وEaseUS Data Recovery Wizard وDisk Drill.

2. قم بتنزيل وتثبيت برنامج استرداد الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قم بتشغيل البرنامج وحدد محرك الأقراص أو القسم حيث توجد الملفات المحذوفة.

3.دع البرنامج يفحص محرك الأقراص أو القسم بحثًا عن الملفات المحذوفة، قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت حسب حجم محرك الأقراص أو القسم وعدد الملفات المحذوفة.

4. بمجرد اكتمال الفحص، سيعرض البرنامج قائمة بالملفات المحذوفة التى يمكن استردادها.

5.حدد الملفات التى تريد استردادها وانقر فوق الزر "استرداد".

6.اختر موقعًا لحفظ الملفات المستردة، وستبدأ عملية الاسترداد.

ويمكن استعادة الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ على نظام التشغيل Windows 11 إذا لم يتم استبدال الملفات بواسطة ملفات جديدة، وتعتبر سلة المحذوفات هى المكان الأول للتحقق من الملفات المحذوفة، وإذا لم تكن موجودة، فيمكن استخدام برنامج استرداد الملفات لفحص الكمبيوتر بحثًا عن الملفات المحذوفة.

ومن المهم أن يكون لديك نسخة احتياطية حديثة أو برنامج استرداد ملف مثبت قبل حدوث الحذف العرضي. وأيضًا يوصى دائمًا بإجراء نسخ احتياطى دورى لملفاتك المهمة لتجنب فقدان البيانات.