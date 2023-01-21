علوم وتكنولوجيا

واتساب يطلق ميزة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة ستتيح للمستخدم، إرسال ملاحظات سريعة وتذكيرات وروابط وصور لنفسه وعرض هذه الرسائل على أجهزة مختلفة.

ووفقا لوصف الميزة: "أنشئ دردشة للمراسلة مع نفسك، حيث سيكون من الملائم تخزين الملاحظات والتذكيرات التي تتم مزامنتها بين الأجهزة. انقر على بحث عن دردشة وحدد الرسائل لنفسك".


وتمت إضافة هذه الميزة، خلال الأسبوع الحالي، وفي التحديث الجديد، يمكن البحث عن الدردشة حسب التاريخ، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمستخدمين إعداد يسمح لهم بتحديد من يمكنه رؤيتهم على الانترنت.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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