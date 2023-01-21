شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تويتر تستغنى عن 80 % من موظفيها منذ تولي إيلون ماسك الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انخفض إجمالي عدد الموظفين العاملين بدوام كامل لدى Twitter إلى 1300 موظف من بينهم أقل من 550 مهندس يعمل بداوم كامل، وذلك وفقاً لوثائق اطلعت عليها CNBC.

وأشارت البيانات إلى أن هناك 75 من موظفي الشركة في إجازة في الوقت الراهن من بينهم 40 مهندساً، كما أن فريق الدعم والسلامة والذي يقدم توصيات السلامة والتصميم بهدف الحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الشركة تراجع إلى أقل من 20 موظفاً بدوام كامل وفقا لما نقلته CNBC.

ومنذ تولي إيلون ماسك قيادة الشركة في نهاية أكتوبر تشرين الأول أجرى عملية إقالة واسعة بجانب تغييرات دفعت العديد من موظفي الشركة للاستقالة بجانب إنهاء سياسة العمل من المنزل.

وقبل أن يتولى ماسك قيادة الشركة بلغ إجمالي القوى العاملة لدى Twitter مستويات 7500، لكن بعد توليه تراجع إجمالي عدد موظفي الشركة بنحو 80%.

ووفقاً لمهندس مستقيل من الشركة فإن خسائر الموظفين وتراجع القوى العاملة سيجعل من الصعب بالنسبة لـ Twitter مواصلة تقديم خدماتها بشكل موثوق مع الاستمرار في طرح مميزات جديدة.