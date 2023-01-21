تكنولوجيا: متى تطلق شركة "أبل" نظاراتها للواقع الافتراضى؟

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق أبل أول سماعة رأس على الإطلاق AR / VR فى عام 2023، حيث كانت سماعة الرأس المختلطة Reality فى الأخبار منذ بعض الوقت حتى الآن، ويدعى تقرير حديث أن المورد الذى سيوفر عدسات لسماعة الرأس القادمة سيبدأ فى شحنها بحلول فبراير.

ووفقًا لتقرير صادر عن DigiTimes، فإن Genius Electronic Optical (GSEO) هى الشركة التى ستوفر وحدات العدسات لسماعات الرأس AR / VR من أبل، ويشاع أن سماعة الرأس القادمة ستطلق عليها اسم "Reality Pro"، وإذا بدأت شحنات العدسة فى فبراير، فقد تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو جهاز الواقع المختلط فى الخريف.

مواصفات سماعة أبل AR / VR

تعمل الشركة منذ عدة سنوات على تطوير سماعات الرأس AR / VR، ومن المتوقع أن تطلق شركة آبل الجهاز فى عام 2023، واقترح مارك جورمان من بلومبرج أن الشركة قد تكشف عن سماعة الرأس قبل حدث WWDC، الذى سيعقد فى يونيو 2023 ومن المرجح أيضًا أن تشارك أبل المزيد من التفاصيل حول نظام التشغيل الجديد xrOS الخاص بها فى حدث WWDC، وقد تقدم الشركة للمطورين أحدث إمكانيات نظام التشغيل الجديدة قبل شحن سماعة الرأس فى الخريف.

السعر

يُشاع أن أول منتج AR / VR من أبل هو منتج باهظ الثمن سيتم تصميمه خصيصًا للمطورين والمحترفين، يقال أن سماعة الرأس القادمة ستشحن مع العديد من التقنيات المتقدمة بما فى ذلك - عشرات الكاميرات لالتقاط وترجمة حركات العالم الحقيقى إلى حركات افتراضية، وشاشتا 4K micro-LED، ومسح قزحية العين، وتتبع تعبيرات الوجه، ورقائق السيليكون من أبل والمزيد.

ويرجع السعر الباهظ إلى الطبيعة المتقدمة لسماعة الرأس وتشير الشائعات إلى أنه قد يكون سعرها فى مكان ما يقارب 3000 دولار، وستكون سماعة الرأس أول دخول لشركة أبل فى سوق AR / VR، وزعم تقرير حديث أن شركة آبل تعمل أيضًا على تطوير نسخة أخف وزنا وبأسعار معقولة من سماعات الرأس، بينما ورد أن نظارات الواقع المعزز الخاصة بها قد تأخرت إلى أجل غير مسمى.