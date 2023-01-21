شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسم خرائط لمجرة درب التبانة تحتوى على 3.3 مليار من الأجرام السماوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخبراء مجرتنا درب التبانة ونسيجها الضخم المكون من حوالي 3.32 مليار جرم سماوي بتفاصيل جديدة ومشاركتها مع العالم، وذلك في أكبر كتالوج من نوعه، يُظهر المسح "العملاق" مئات المليارات من النجوم، ومناطق تشكل النجوم متلألئة، وسحبًا داكنة شاهقة من الغبار والغاز.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استغرق الأمر عامين لإكمال وإنتاج أكثر من 10 تيرابايت من البيانات من 21400 تعريض فردي لمجرتنا، لكن على الرغم من اتساعها، لا يزال المسح يغطي فقط 6.5% من سماء الليل.

التقطت كاميرا الطاقة المظلمة (DECam) المنظر المذهل على تلسكوب في مرصد سيرو تولولو الدولي في تشيلي، الذي يقع على ارتفاع 7200 قدم (2200 متر)، كما أنه في مثل هذه النقطة البارزة، يمنح علماء الفلك رؤية لا مثيل لها لنصف الكرة السماوية الجنوبي، مما سمح لـ DECam بالتقاط المنطقة المجرية الجنوبية بمثل هذه التفاصيل.

تعمل التقنية عن طريق تسجيل الصور باستخدام خمسة مرشحات تلتقط كل منها السماء بلون مختلف من الضوء.

ويعد مسح طائرة كاميرا الطاقة المظلمة (DECaPS2) هو كتالوج لمستوى مجرة درب التبانة كما يُرى من السماء الجنوبية مأخوذ بأطوال موجية بصرية وقريبة من الأشعة تحت الحمراء.

وتم إصدار المجموعة الأولى من البيانات من DECaPS في عام 2017، ومع إضافة إصدار البيانات الجديد، فإنها تمتد الآن بطول 130 درجة.

تقع معظم النجوم والغبار في مجرة درب التبانة في قرصها، حيث تقع الأذرع الحلزونية، ولكن بينما ينتج عن مزيج النجوم والغبار صورًا جميلة، فإنه يجعل من الصعب أيضًا مراقبة مستوى المجرة.