شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على تطبيق مستقل للموسيقى الكلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت التقارير، أن شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا تعمل على تطبيق مستقل للموسيقى الكلاسيكية، وفقًا لرمز مخفي موجود في نظام التشغيل iOS 16.3 ، والذي تخطط لإصداره العام الماضي، حيث تم اكتشاف تغيير الرمز المخفي بواسطة حساب TwitteriSWUpdate ، وفقًا لتقارير MacRumors.

وتحديث برنامج iOS 16.3 في المرحلة النهائية من الاختبار التجريبي ومن المتوقع طرحه للجمهور الأسبوع المقبل، ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تشغيل التطبيق المستقل أم لا.

ووفقًا للرمز ، غيّر عملاق التكنولوجيا سطرًا نصيًا سيظهر في تطبيق الموسيقى القياسي لجهاز iPhone من "اختصار إلى Apple Classic" إلى "Open in Apple Music Classical" ، مما يشير إلى أن صانع iPhone ربما قام بتغيير اسم التطبيق.

وورد سطر آخر من التعليمات البرمجية ، "استكشف هذا الفنان في التطبيق المصمم للموسيقى الكلاسيكية، وفي أغسطس 2021 ، أعلنت الشركة أنها استحوذت على خدمة الموسيقى الكلاسيكية Primephonic وخططت لإطلاق تطبيق مخصص للموسيقى الكلاسيكية في عام 2022.

ومع ذلك، لم يتم إطلاق التطبيق بعد والتزمت شركة التكنولوجيا العملاقة الصمت بشأن الخطط، وكانت الشركة قد وعدت بأنها ستدمج أفضل ميزات Primephonic ، بما في ذلك "إمكانيات تصفح وبحث أفضل بواسطة المؤلف والمرجع الموسيقي" و "العروض التفصيلية للبيانات الوصفية للموسيقى الكلاسيكية".

وقال التقرير إن Primephonic أغلقت في سبتمبر 2021 وتلقى مشتركوها اشتراكًا مجانيًا لمدة ستة أشهر في Apple Music.