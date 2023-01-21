شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شركة الألعاب Riot Games تستغنى عن بعض الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الأسابيع القليلة الماضية ، أصبحت أخبار إعلانات التسريح في صناعة التكنولوجيا أمرًا شائعًا، فبينما تعرضت الصناعة ككل لضربة شديدة ، لم ينضم مطورو الألعاب الكبار إلى قائمة الشركات التي تسرح موظفيها، ومع ذلك ، يبدو أن هذا يتغير الآن وفقًا للمراسل الاستقصائي جاكوب وولف.

ففي تغريدة حديثة ، ذكر وولف سابقًا أن Riot Games - الاستوديو الذي يقف وراء لعبة الرياضات الإلكترونية الشهيرة Valorant - بدأ في تسريح الموظفين، ووفقًا لـ Wolf ، لم تخضع Riot Games سابقًا لـ "تخفيضات كثيرة" في الماضي - مما يشير إلى أن هذه الحادثة كانت نقطة مهمة في الوقت المناسب.

وقد أثرت عمليات التسريح على أدوار غير المطورين ، ففي مدونته "تقرير جاكوب وولف" ، أكد المراسل أن العدد الدقيق للتخفيضات هو 46، ووفقًا للمصدر ، تأثرت أقسام النشر والرياضات الإلكترونية والموارد البشرية واكتساب المواهب بشكل رئيسي من عمليات التسريح، بالإضافة إلى ذلك ، حصلت بعض أدوار الدعم أيضًا على الفأس.

وعلى ما يبدو ، حدثت تخفيضات الوظائف مع تغير أولويات الشركة، وفي مقابلة ، قال مسؤول تنفيذي لشؤون الشركات في Riot Games: "نفذت Riot Games تحولات استراتيجية في عدد قليل من الفرق لزيادة تركيزنا في عدد من المجالات."

كان تسريح شركة Riot Games بمثابة "مسار عادي للعمل"، وأوضح المدير التنفيذي أن الأمر لم يكن خارجًا عن المألوف، واصفا إياه بأنه "جزء من مسارنا الطبيعي لأعمالنا"، وتابع: "نقوم بشكل دوري بإجراء تغييرات على هيكلنا وفرقنا بناءً على ما نعتقد أنه سيسمح لنا بتقديم أفضل محتوى وتجارب للاعبين.

وعلاوة على ذلك ، أكد أن هذه الخطوة لم تكن قرارًا سريعًا، وأبرز قائلاً: "نحن لا نتخذ هذه القرارات باستخفاف وسنبدأ دائمًا من مكان الرغبة في الاحتفاظ بالمشاغبين وجعلهم يركزون على أولوياتنا القصوى. على الرغم من أن هذا ليس ممكنًا دائمًا ، إلا أنه هدفنا الأساسي "، ومن الناحية الإحصائية ، مثل هذا التسريح أقل من 1٪ من القوى العاملة في شركة Riot Games ، والتي تضم 4500 موظف.