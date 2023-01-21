تكنولوجيا: "آبل" توسع خيار "حماية البيانات المتقدمة" عالميًا.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل أنها بصدد توسيع خيار حماية البيانات المتقدمة للمستخدمين على مستوى العالم، وبدءًا من iOS 16.3، ستسمح ميزة الأمان للمستخدمين بتمكين التشفير من طرف إلى طرف لمجموعة متنوعة من فئات بيانات iCloud الإضافية، بما فى ذلك الصور والملاحظات والمذكرات الصوتية والنسخ الاحتياطية للرسائل والنسخ الاحتياطية للجهاز والمزيد، وتقارير MacRumors.

ويعد iOS 16.3 فى مرحلة تجريبية حاليًا ومن المتوقع طرحه للجمهور الأسبوع المقبل، وقد تم إطلاق حماية البيانات المتقدمة لأول مرة فى الولايات المتحدة فى ديسمبر مع نظام التشغيل iOS 16.2.

وعلاوة على ذلك، تهدف حماية البيانات المتقدمة إلى الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف لمعظم محتوى iCloud المشترك، طالما تم تمكين حماية البيانات المتقدمة لجميع المشاركين، بما فى ذلك مكتبة الصور المشتركة على iCloud ومجلدات iCloud Drive المشتركة والملاحظات المشتركة، وفقًا للتقرير.

ومن ناحية أخرى، تدعى شركة أبل أن تعاون iWork وميزة الألبومات المشتركة فى الصور ومشاركة المحتوى مع "أى شخص لديه رابط" لا يدعمان حماية البيانات المتقدمة، وفى الوقت نفسه، يقال أن شركة آبل ستطرح معمارية HomeKit فى الإصدار التجريبى من نظام التشغيل iOS 16.3.

وفى الشهر الماضى، أزال صانع أيفون خيار ترقية Homekit إلى البنية الجديدة، بعد تقارير المستخدمين التى تفيد بأن التحديث لا يعمل بشكل صحيح، ومع ذلك، يبدو الآن أن الشركة تستعد لتجربتها مرة أخرى لتحديثات نظام التشغيل القادمة.